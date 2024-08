Japonskom otriaslo silné zemetrasenie s magnitúdom 7,1. Úrady vydali výstrahu aj pred vlnami cunami

Južným pobrežím Japonska vo štvrtok otriaslo silné zemetrasenie. Úrady preň vydali výstrahu pred vlnami cunami. Z postihnutých oblastí zatiaľ nehlásia zranenia ani vážne škody.

Japonský meteorologický úrad uviedol, že zemetrasenie malo magnitúdo 7,1, vychádzalo z hĺbky zhruba 30 kilometrov a jeho epicentrum sa nachádzalo vo vodách východne od pobrežia ostrova Kjúšu. Pri jeho južnom pobreží ako aj neďalekého ostrova Šikoku zhruba polhodinu po otrasoch zaznemaneli vlny cunami o výške do 50 centimetrov.

Zemetrasenie najviac otriaslo mestom Ničinan a okolitými oblasťami v prefektúre Mijazaki. Verejnoprávna televízia NHK informovala, že na letisku Mijazaki blízko epicentra hlásia rozbité okná.

Úrad pre jadrovú reguláciu uviedol, že všetkých 12 jadrových reaktorov na ostrovoch Kjúšu a Šikoku vrátane troch, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, je naďalej bezpečných. Zemetrasenia v oblastiach s jadrovými elektrárňami sú veľkým problémom od marca 2011, keď silné zemetrasenie a cunami spôsobili jadrovú katastrofu vo Fukušime, pripomína agentúra AP.

BREAKING: A 7.1 magnitude #earthquake struck southern Japan, triggering a tsunami that has reached western Miyazaki prefecture.

The quake, centered off Kyushu’s eastern coast at a depth of 30 km, prompted a tsunami warning, according to the Japan Meteorological Agency. 🇯🇵 pic.twitter.com/44BnvaFsqc

— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 8, 2024