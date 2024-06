Izraelská armáda oznámila taktické prestávky v ofenzíve pre zvýšenie humanitárnej pomoci

Izraelská armáda v nedeľu oznámila taktické prestávky v jej ofenzíve na juhu Pásma Gazy, aby umožnila väčšie dodávky humanitárnej pomoci. Prestávka sa v nedeľu začala v oblasti mesta Rafah o 8:00 miestneho času a bude trvať do 19:00. Takto sa to bude diať aj v ďalších dňoch do odvolania.

Cieľom tohto rozhodnutia je umožniť nákladným vozidlám prejsť cez hraničný priechod Kerem Šalom a bezpečne cestovať po diaľnici Salah a-Din s cieľom dodať pomoc do iných oblastí Pásma Gazy. Prestávky koordinujú s Organizáciou Spojených národov (OSN) a medzinárodnými humanitárnymi organizáciami.

Vojna Izraela proti militantnému hnutiu Hamas uvrhla Pásmo Gazy do humanitárnej krízy a úrady OSN hlásia hladovanie státisícov ľudí, ktorí sú na pokraji hladomoru. Medzinárodná komunita vyzýva Izrael, aby urobil viac a zmiernil túto krízu.

V máji spustil Izrael operáciu v meste Rafah, ktoré bolo dôležité pre dodanie humanitárnej pomoci. Dáta Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí ukazujú, že od 6. mája do 6. júna dostávala OSN v priemere 68 nákladných áut pomoci denne.

V apríli to bolo 168 vozidiel denne. Je to pritom hlboko pod počtom 500 nákladných áut denne, ktoré sú podľa humanitárnych organizácií potrebné.