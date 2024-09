Ikonická Marína s ilustráciami špičkového slovenského výtvarníka

Spoznajte jedno z ikonických diel slovenskej romantickej literatúry a oslávte lásku v podobe výnimočnej knižnej publikácie.

V júni sa Marína od Andreja Sládkoviča objavila v limitovanom počte 300 kusov v Luxusnej knižnici, no do pár dní sa vypredala. Vydavateľstvo IKAR sa preto rozhodlo ponúknuť menej exkluzívnu a cenovo dostupnú verziu Maríny . Tá je v každom slovenskom kníhkupectve a môžete do nej kedykoľvek nazrieť.

Najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete sprevádzajú jedinečné ilustrácie popredného slovenského výtvarníka Martina Augustína.

Marína od Andreja Sládkoviča sa považuje za jedno z najvýznamnejších diel slovenskej romantickej literatúry. Sládkovičovou inšpiráciou sa stala Marína Pišlová, s ktorou sa zoznámil v čase, keď študoval na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici.

Foto: Bux.sk

Touto básnickou skladbou oslávil lásku k žene aj k národu. Vyjadruje v nej hlboké city a obdiv, pričom majstrovsky využíva jazyk a obraznosť. V prvej časti sa sústreďuje na krásu a ideály lásky, zatiaľ čo v druhej na pominuteľnosť a smútok z nenaplnenej lásky, čím poukazuje na kontrast medzi ideálmi a realitou. Básnik zdôrazňuje význam osobnej slobody a individuality, ako aj hodnotu duchovného a estetického prežívania sveta.

Sládkovič týmto dielom vyjadruje presvedčenie, že skutočná krása a láska sú večné a nezávislé od vonkajších okolností. Marína je vďaka svojim 2 900 veršom považovaná za najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete a je Sládkovičovým najprekladanejším dielom do cudzieho jazyka.

Ja sladké túžby, túžby po kráse

Spievam peknotou nadšený,

A v tomto duše mojej ohlase

Svet môj je celý zavrený;

Z výsosti Tatier ona mi svieti.

Foto: Bux.sk

Martin Augustín

Uznávaný slovenský výtvarný umelec sa venuje maľbe, grafike, kresbe a knižnej ilustrácii. Absolvent Vysokej školy uměleckoprůmyslové v Prahe ešte počas štúdia absolvoval stáž na Univerzite aplikovaných vied a umení vo švajčiarskom Luzerne a v roku 1995 získal svoje prvé veľké medzinárodné uznanie ─ špeciálnu cenu na Bienále ilustrácií v Teheráne. Jeho umelecká reputácia bola počas uplynulých rokov podporená viacerými účasťami na kolektívnych a individuálnych výstavách doma i v zahraničí v dôležitých centrách výtvarného umenia v Prahe, Viedni, v Antverpách, Haagu, Paríži, Mexico City, New Yorku. Dielo Martina Augustína sa nachádza v majetku galerijných inštitúcií, aj v súkromných zbierkach.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis