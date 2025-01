Hviezdny Haaland podpísal atypicky dlhý kontrakt s ManCity. Dokedy má zmluvu v anglickom veľkoklube? - VIDEO

aktualizované 10:43

Nórsky Viking Erling Haaland podpísal novú zmluvu na 10 rokov s anglickým futbalovým gigantom Manchestrom City, ktorá ho udrží v klube až do leta 2034.

Na margo toho hviezdny hráč pre klubový web povedal: „Som naozaj šťastný, že som podpísal novú zmluvu a že sa môžem tešiť na to, že v tomto skvelom klube strávim ešte veľa času. Manchester City je výnimočný klub, plný fantastických ľudí s úžasnými fanúšikmi a je to typ prostredia, ktoré pomáha z každého vydať to najlepšie. Chcem sa tiež poďakovať Pepovi, jeho trénerskému štábu, mojim spoluhráčom a všetkým v klube, pretože mi všetci v posledných rokoch veľmi pomohli.“

Nór ďalej priblížil, že sa chce stále rozvíjať a pracovať na svojom zlepšení. Páči sa mu získavať trofeje a chce v tom pokračovať.

Futbalový riaditeľ City Txiki Begiristain sa vyjadril, že všetci v klube sú nadšení, že sa podarilo uzavrieť dohodu s Haalandom.

„Skutočnosť, že podpísal zmluvu na tak dlho, dokazuje náš záväzok voči nemu ako hráčovi a jeho lásku k tomuto klubu. Už počas svojho pôsobenia u nás urobil neuveriteľný dojem a jeho úžasné čísla a rekordy hovoria samé za seba,“ avizoval.

„Okrem výnimočného talentu a schopností však Erlingova oddanosť, profesionalita, pokora a túžba neustále sa zlepšovať vystihujú to, o čo sa všetci v Manchestri City snažíme. Je to jeden z najlepších útočníkov vo svetovom futbale, stále je veľmi mladý a pri práci pod Pepom a jeho trénerským tímom sa bude len zlepšovať,“ doplnil Begiristain pre spomínanú webstránku.

Množstvo úspechov

Klub mu na svojom webe zaželal veľa úspechov počas ďalšieho pôsobenia v City. „Sme nadšení, že ostáva.“

Za klub odohral Haaland k piatku 17. januára 2025 už 126 duelov, v ktorých zaznamenal 111 gólov. Svojim spoluhráčom asistoval v 16 prípadoch.

Nór sa za dve a pol sezóny v Anglicku tešil zo šiestich trofejí vrátane triumfu v Lige majstrov a „treble“ v ročníku 2022/2023. Okrem toho získal aj množstvo individuálnych ocenení.