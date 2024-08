Hrdina slovenského tímu Hlavaj priznal, že záver duelu proti húževnatým Rakúšanom bol fyzicky náročný

Napriek rozpačitému výkonu, predovšetkým v tretej časti hry, si slovenskí hokejoví reprezentanti pripísali vo štvrtkovom úvodnom zápase olympijskej kvalifikácie v Bratislave dôležité víťazstvo nad Rakúšanmi (2:1) a priblížili sa k účasti na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

V prvej polovici vyrovnaného stretnutia boli lepší Slováci, druhá časť duelu zasa patrila Rakúšanom.

„Myslím si, že je to dobrý štart. Naša hra však bude s ďalšími zápasmi lepšia a lepšia,“ uviedol vo videu na webe hockeyslovakia.sk brankár slovenského tímu Samuel Hlavaj.

Záver už bol dosť fyzicky náročný

Dvadsaťtriročný rodák z Martina, ktorý pred svetovým šampionátom v Česku podpísal zmluvu s tímom NHL Minnesota Wild, viackrát podržal slovenské mužstvo a napokon bol právom vyhlásený na najlepšieho hráča domáceho tímu v zápase.

„Bol to veľmi náročný zápas, keďže to bol prvý duel v sezóne. Trošku ťažšie som sa doňho dostával, pretože na začiatku okrem dvoch šancí nebolo veľa striel. Ako čas plynul, postupne som sa do toho dostal. Záver už bol dosť fyzicky náročný,“ podotkol Hlavaj, ktorý vyzdvihol atmosféru na tribúnach bratislavského zimného štadióna.

„Bol to výborný pocit. To, čo mali deň predtým futbalisti Slovana, sme proti Rakúšanom mali my, hokejisti.“

Gernátovi chutil presný zásah skvele

Slovákov nasmeroval za víťazstvom gólom v 33. minúte navrátilec do reprezentácie Martin Gernát. Podľa 31-ročného rodáka z Košíc slovenský tím dobre zachytil úvod zápasu, no po góle na 2:0 umožnil Rakúšanom vrátiť sa do hry.

„V druhej tretine sme sa konečne presadili, prišiel aj druhý gól a to nám pomohlo, ale aj uškodilo. Mali sme si udržať výkon, no namiesto toho sme dostali Rakúšanov do zápasu na konci druhej tretiny. V tretej časti hry sme dosť veľa bránili, bolo to kritické. Myslím si, že na to, aký máme tím, by sme mali ťažké súboje zvládať lepšie,“ poznamenal hráč ruského klubu Lokomotiv Jaroslavľ.

Gernát tvrdí, že presný zásah chutil skvele, no omnoho viac mal radosť z dosiahnutého výsledku. Keďže zápasy na olympijskej kvalifikácii idú v rýchlom slede, myslí už na piatkový duel proti Maďarom.

„Najdôležitejšie bolo, aby sme porazili Rakúšanov a vstúpili do turnaja správnou nohou. Myslím si, že proti Maďarom nás čaká to isté, čo proti Rakúšanom. Musíme to však zvládať lepšie,“ skonštatoval Gernát.