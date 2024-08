Slovenskí hokejisti zabojujú o miestenku na ZOH v roku 2026. Našou úlohou je vyhrať tento turnaj, vraví Ramsay

Hokejisti Slovenska budú v druhej polovici tohto týždňa bojovať o miestenku na zimných olympijských hrách v roku 2026, ktoré sa uskutočnia v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V rámci turnaja olympijskej kvalifikácie v Bratislave nastúpia od 29. augusta do 1. septembra postupne proti Rakúšanom, Maďarom a Kazachom.

Pod päť kruhov postúpi víťaz turnaja v slovenskej metropole, podobne ako najlepšie tímy z rovnakých podujatí v lotyšskej Rige a dánskom Aalborgu. Slovenské mužstvo získalo na ostatných ZOH 2022 v čínskom Pekingu bronzové medaily a kanadský tréner tímu spod Tatier Craig Ramsay si dobre uvedomuje, čo je v hre.

Obhájenie medaile

„Chceme obhájiť medailu a možno sa poobzerať ešte po niečom lepšom. Takto by sme mali uvažovať,“ povedal 73-ročný kouč, na ktorého nadviazal obranca z tímu NHL Washington Capitals Martin Fehérváry: „Musíme vyhrať. Tieto zápasy sú vždy ťažké. Každý od nás očakáva víťazstvo. Myslím si, že by sme to mali zvládnuť.“

Hokejový turnaj na ZOH 2026 púta pozornosť i preto, že na ostatných dvoch zimných olympiádach, v Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022, nehrali hráči zo zámorskej NHL.

Najväčší otáznik nad Ruskom

Najväčší otáznik visí nad Ruskom, ktoré má od predvlaňajšieho rozpútania vojny na Ukrajine spolu s Bieloruskom zákaz od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) hrať na svetovom fóre a keďže Moskva dáva najavo, že nemá v úmysle ukončiť vojnu, minimálne ďalšie roky sa dá naďalej očakávať medzinárodný hokej bez Rusov a Bielorusov.

Hovorca IIHF uviedol, že konečný termín na určenie ruskej účasti je február 2025. Ani bez Ruska a Bieloruska však turnaj na ZOH 2026 nestratí nič zo svojej kvality a Ramsay chce, aby slovenské mužstvo bolo súčasťou podujatia v Taliansku.

„Našou úlohou je vybehnúť na ľad a vyhrať tento turnaj. Verím mojím chlapcom a myslím si, že keď začnú hrať náš štýl a predvedú náš systém s kombináciou rýchlosti, agresivity a ofenzívy, myslím si, že môžeme poraziť kohokoľvek,“ podotkol Ramsay.

Hráči zo zámoria

Kanadský kouč síce nebude mať k dispozícii Juraja Slafkovského z Montrealu a Erika Černáka z Tampy Bay, no môže sa spoľahnúť na ďalších hráčov zo zámoria – Šimona Nemca z New Jersey a Tomáša Tatara a Martina Pospíšila z Calgary. Účasť spomenutého Fehérváryho je pre zdravotné problémy naďalej otázna.

Očakáva sa, že v bránke nastúpi Samuel Hlavaj, ktorý nedávno podpísal zmluvu s Minnesotou. Ramsay nominoval aj troch hráčov z Kontinentálnej hokejovej ligy, no od tých sa neočakáva, že budú patriť k lídrom slovenského tímu, ktorí by mali potiahnuť mužstvo za postupom na ZOH 2026.