Honzek naďalej hviezdi v príprave, strelil gól po Pospíšilovej príhravke. V jeho hre je veľa dobrých znamení, chváli ho tréner (video+foto)

Slovenský útočník v službách Calgary Flames Samuel Honzek pokračuje vo výborných výkonoch v prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL.

Po piatich asistenciách si v súboji proti Vancouveru pripísal gól a so šiestimi bodmi je vôbec najproduktívnejší zo všetkých hokejistov v predsezónnych kempoch NHL. Hráči Calgary po troch víťazstvách v príprave napokon štvrté nepridali a podľahli Vancouveru 3:4 po predĺžení.

Honzekov gól padol v 51. minúte a zrodil sa zo slovenskej spolupráce s Martinom Pospíšilom. Center prvého útoku Calgary adresoval mladšiemu krajanovi skvelú prihrávku do predbránkového priestoru cez dvoch brániacich hráčov Vancouveru a Honzekovi len stačilo nastaviť hokejku, aby usmernil puk za českého brankára Jiřího Pateru.

Týmto gólom Calgary vyrovnalo na 2:2, neskôr strelilo aj tretí gól, ale Flames nedotiahli zápas do víťazného konca. Po nešťastnom vylúčení Pospíšila za vyhodenie puku ponad plexisklo hokejisti Canucks v presilovke 15 sekúnd pred koncom vyrovnali a v predĺžení strelili víťazný gól. Druhýkrát v zápase sa presadil Jake DeBrusk.

„Martin ma výborne našiel pred bránkou. Využil som svoju rýchlosť, aby som tam v čase prihrávky došprintoval, Bol to od neho skvelý pas, na takých akciách sa dá stavať,“ opísal 19-ročný Honzek svoj gól na videu na webe Calgary Flames.

Na otázku, v čom sa musí zlepšiť v ďalších zápasoch, 33-bodový kapitán Vancouver Giants vo WHL z minulej sezóny odpovedal: „Musím byť konzistentnejší vo výkonoch, lepší v hre pri mantineli. Chcem sa zlepšovať v každom zápase.“

„We were focused and resilient, competed our way through.“

