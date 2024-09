Slafkovský sa v prípravnom zápase proti Torontu pobil, odniesol si tržnú ranu nad okom

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský z Montrealu Canadiens sa v noci zo soboty na nedeľu ocitol v netradičnej situácii. V prípravnom zápase proti Torontu Maple Leafes zhodil rukavice a pobil sa so súperovým obrancom Marshallom Rifaiom. Rodák z Košíc si z bitky odniesol tržnú ranu nad okom.

“Slaf je veľký chlap a musí si vydobyť svoj priestor na ľade. Ukázať, že aj on dokáže niečo také. Nejde o to, aby to robil stále, ale o to, aby ľudia vedeli, že to dokáže,“ povedal k pästnej výmene zverenca pre oficiálny web klubu tréner Martin St. Louis.

Ďalšie dve prípravné stretnutia

Slafkovský v „kanadskom derby“ odohral viac ako 20 minút, pričom nebodoval. Zápas nedohral jeho spoluhráč Patrik Laine, ktorého do kolena zasiahla strela. Z dôvodu zranenia putoval predčasne do šatne aj talentovaný rakúsky obranca David Reinbacher.

„Verím, že to nebude nič vážne a že sa obaja dajú za necelé dva týždne dokopy. S Lainem to však môže byť vážne,“ doplnil St. Louis, ktorého tím absolvuje pred prvým súťažným zápasom v NHL (10. októbra práve proti Torontu, pozn.) ešte dve prípravné stretnutia.

Talentovaní hráči NHL

V akcii bol aj útočník Dalibor Dvorský, ktorý odohral v drese St. Louis Blues 18 minút a 44 sekúnd. Jeho tím zvíťazil nad Chicagom Blackhawks 3:2. Rodák zo Zvolena bol súčasťou prvého útoku spoločne s krídelníkmi Jakeom Neighboursom a Brandonom Saadom.

Ďalší talent slovenského hokeja Samuel Honzek z Calgary Flames strávil na ľade pri výhre 4:2 nad Vancouverom Canucks 16 minút a 20 sekúnd. Po prvý raz v príprave nebodoval. Jeho klubový spoluhráč Martin Pospíšil na zápasovej súpiske nefiguroval.

Na svoj prvý predsezónny prípravný duel nastúpil Martin Chromiak z Los Angeles Kings. Dvadsaťdvaročný útočník pomohol „kráľom“ k triumfu 4:2 nad Anaheimom Ducks, za ktorý nastúpil jeho krajan Pavol Regenda.

Vyradený Kňažko

O miesto v zostave Floridy Panthers bojuje aj Oliver Okuliar. Odchovanec trenčianskej Dukly nastúpil pri výhre svojho tímu nad Carolinou Hurricanes 5:4 po predĺžení na pozícii centra štvrtého útoku.

V zostave Columbusu Blue Jackets nefiguroval obranca Samuel Kňažko. Toho v sobotu vedenie „modrokabátnikov“ vyradilo z kempu a poslalo na farmu do tímu Cleveland Monsters v nižšej AHL, kde strávil aj podstatnú časť predchádzajúcej sezóny.