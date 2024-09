Hokejový Slovan Bratislava má nového vlastníka, svoje podiely predali aj doterajší menšinoví akcionári

Vedenie slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava potvrdilo, že majiteľom 100 percent akcií sa stala spoločnosť JTRE sports & entertainment a.s. Svoje podiely jej totiž nepredala len Elena Hrubá, dcéra zosnulého väčšinového vlastníka Rudolfa Hrubého, ale aj doterajší menšinoví akcionári Pavol Hofstädter a Eduard Jánošík, ktorí prišli do klubu v auguste 2020 spolu s R. Hrubým.

„Znamená to, že spoločnosť JTRE sports & entertainment a.s. sa stáva stopercentným akcionárom HC SLOVAN Bratislava a.s. a v plnom rozsahu prevezme aj spoločnosť SLOVAN Marketing s.r.o. a občianske združenie HC SLOVAN Bratislava mládež,“ uviedol extraligista na svojom webe. Hofstädter s Jánošíkom označili rokovania o predaji svojich podielov ako profesionálne a korektné.

„Za najúspešnejšie obdobie svojho pôsobenia pri klube považujú podľa očakávania priebeh storočnicovej sezóny 2021/2022, ktorá vyvrcholila ziskom jubilejného desiateho majstrovského titulu pre Slovan, ako aj realizáciou viacerých hodnotných marketingových a spoločenských produktov pripomínajúcich klubové jubileum,“ uvádza hcslovan.sk.

Pavol Hofstädter a Eduard Jánošík novému vedeniu klubu zaželali v nasledujúcich sezónach šťastnú ruku pri výbere vhodných hráčov, plné tribúny verných fanúšikov a pokračujúcu priazeň sponzorov a partnerov klubu.