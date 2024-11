Hokejový expres McDavid už prekročil magických tisíc bodov v NHL. Znamená to pre mňa celý svet, tvrdí (video)

Connor McDavid sa expresne rýchlo dostal nad hranicu 1000 bodov v NHL.

Magickú tisícku prekonal v súboji Edmontonu s Nashvillom, v ktorom kapitán Oilers prispel gólom aj asistenciou k víťazstvu 3:2 po predĺžení.

Reakcie viac ako čísla

Zatiaľ čo v aktuálnej sezóne si dosiaľ zapísal 6 gólov a 13 asistencií v 14 zápasoch, v celej kariére v profilige mu na 1 001 bodov (341 gólov a 660 asistencií) stačilo 659 zápasov.

„Keď vidím ako krásne reagujú spoluhráči a fanúšikovia, znamená to pre mňa celý svet. Je to viac ako akékoľvek čísla. Bol to veľmi výnimočný moment a veľmi si to vážim,“ povedal McDavid po zdolaní „tisíckovej“ méty na webe NHL.

Svoje myšlienky 27-ročný hokejista, ktorý vstúpil do slávnej profiligy v sezóne 2015/2016, a odvtedy jej takmer nepretržite kraľuje v produktivite, ešte trochu rozvinul:„Míľniky sú dobré na to, aby sme sa obzreli za seba, čo sme dosiahli. Bolo to dobrých 10 rokov, ale verím, že príde ešte ďalších desať rovnako dobrých.“

Za seba odsunul Šťastného

Rýchlejšie ako McDavid dosiahli 1000 bodov v NHL v celej jej histórii len traja hráči: Wayne Gretzky za 424 zápasov, Mario Lemieux (513) a Mike Bossy (656). McDavid v rýchlosti predstihol aj slovenskú legendu Petra Šťastného, ktorý na to potreboval 682 zápasov. Odsunul ho na piate miesto. Nasledujú Jari Kurri (716), Guy Lafleur (720) a Bryan Trottier (726).

Pre porovnanie česká legenda Jaromír Jágr na 1000 bodov potrebovala 763 zápasov. História NHL pozná 99 „tisíckarov“ vrátane McDavida.

Posledný hokejista, ktorý rozšíril klub 1000-bodových pred kapitánom Edmontonu, bol útočník Toronta John Tavares, ktorý sa tam dostal 11. decembra 2023 a potreboval na to 1109 zápasov.

Dojatý Draisaitl

„Pre každého hráča je to úžasný úspech, ale musíte mať aj správnych spoluhráčov a koučov. Najlepší hráči robia všetkých okolo lepšími. Ak sa však viacerí veľkí hráči stretnú a spolupracujú, všetko je oveľa jednoduchšie,“ myslí si Trottier.

Spoluhráč McDavida a jeho dlhoročný nemecký súputnik z útoku Oilers Leon Draisaitl si tiež uvedomuje veľkosť chvíle.

„Byť svedkom, ale aj súčasťou toho všetko, je výnimočné. Áno, je to legendárny moment, ale ja poznám Davida od jeho 18 rokov a spolu sme toho preskákali už pomerne dosť. Aj preto si vážim, že som v tejto historickej chvíli pri ňom,“ povedal Draisaitl.