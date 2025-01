Hádzanárov Slovenska čaká hneď po novom roku náročná previerka. Koho stretli na letisku? - FOTO

Slovenská reprezentácia hádzanárov má hneď v úvode roka pred sebou mimoriadne náročnú previerku. Zverenci trénera Fernanda Guricha sa totiž predstavia na turnaji v Španielsku, na ktorom odohrá za tri dni tri stretnutia.

Podujatie sa začne v stredu 8. januára, prvý duel však Slováci absolvujú o deň neskôr proti tímu Argentíny. V piatok 10. januára na výber SR čaká meranie síl proti domácemu Španielsku a o ďalší deň duel o umiestnenie proti jednému z trojice Egypt, Nórsko alebo Rumunsko.

Len dvaja brankári

Hlavný kouč Gurich na Pyrenejský polostrov berie dovedna 18 hráčov, z nich sú dvaja brankári. V tíme chýbajú zranení Tomáš Smetánka, Šimon Macháč, Lukáš Urban a Marek Hniďák.

„Bude to pre nás náročný turnaj, ale je to najlepší spôsob, ako získať skúsenosti a rozvíjať sa. Môže sa to zdať až mimoriadne ťažké, no na druhej strane je to veľké privilégium, hrať proti takýmto špičkovým tímom,“ uviedol tréner Gurich podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Dejiskom mesto neďaleko Valencie

Podujatie sa uskutoční na pobreží Stredozemného mora v meste Castellón de la Plana neďaleko Valencie. Premiérovo bude mať tento novoročný turnaj až šiestich účastníkov, doteraz bol pre štyri výbery.

Cestou do Španielska sa na letisku hráči SR stretli aj s elitnou slovenskou atlétkou Gabrielou Gajanovou a spravili si spoločnú fotografiu.

„Naši súperi sú v záverečnej časti prípravy na majstrovstvá sveta. Turnaj sa skončí len 3 dni pred začiatkom šampionátu. Je pochopiteľné, že na tom budú lepšie čo sa týka herných činností aj kondície. Našim prvoradým cieľom bude zlepšenie obrany, pretože v posledných kvalifikačných zápasoch to bola naša slabina. Musíme sa v tomto smere výrazne posunúť vpred. Pre mladých hráčov bude tento turnaj skvelou skúsenosťou, ktorá ich pripraví na nasledujúce medzinárodné zápasy,“ doplnil kouč Gurich.