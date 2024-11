HÁDZANÁ: Slováci aj Čiernej Hore nastrieľali cez 30 gólov, ale opäť zostali bez bodu

Slovenskí reprezentanti v hádzanej v úvodných dvoch dueloch kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v roku 2026 majú na svojom konte nulu v počte bodov. Zverenci španielskeho trénera Fernanda Guricha po stredajšej prehre v Györi s domácim Maďarskom 32:37 nestačili v nedeľu v Košiciach na výber Čiernej Hory a podľahli mu 35:38.

Skomplikovali si tým šancu na postup na kontinentálny šampionát, ktorý v januári 2026 budú hostiť Dánsko, Nórsko a Švédsko.

Útok dobrý, obrana nie

V stretnutí bohatom na góly počas celého prvého polčasu slovenský tím držal krok s hosťami, ktorí si náskok troch gólov vypracovali v závere úvodnej tridsaťminútovky. Po zmene strán domáci výber ani raz nevyrovnal a viackrát prehrával aj o päť presných zásahov, po záverečnej siréne mal na svojom konte o tri góly menej. Výraznou mierou sa pod víťazstvo Čiernej Hory podpísal brankár Nebojša Simič, ktorý previedol viacero kvalitných zákrokov v dôležitých okamihoch.

„Zápas sme prehrali v obrane. Proti Maďarsku aj Čiernej Hore sme strelili nad 30 gólov, ani neviem, kedy predtým sa nám to podarilo. Útok spĺňal vysoké kritériá, ale tá obrana… Mali sme dohodu, že Čiernohorci sú veľmi silní na strede. Mali sme plán, aby sa tam nedostávali, ale v tomto sme pohoreli. Toto bol najväčší problém plus brankár Simič, ktorý pôsobí v najlepšej lige a v najlepšom klube Melsungene, zatvoril v rozhodujúcich fázach bránku a my sme ho nevedeli prekonať,“ zhodnotil po súboji osemgólový Jakub Prokop, najlepší strelec slovenského družstva.

Rozlúčka s národným tímom

Stretnutie v košickej Steel aréne bolo rozlúčkou s reprezentáciou pre krídelníka Tomáša Urbana a brankára Teodora Paula.

Atmosféra v košickej Steel aréne počas kvalifikačného zápasu 2. skupiny o postup na majstrovstvá Európy mužov 2026 Slovensko – Čierna Hora. Košice, 10. november 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský

„Lomcovali nami emócie, úlohu zohrala aj dôležitosť zápasu. Chceli sme dať do toho všetko, ja sám som posledných 10 týždňov nehral hádzanú, snažil som sa dať dokopy a do poslednej sekundy som bol presvedčený, že chlapcom môžem čo najviac pomôcť. Dnes to nevyšlo a aj o tom je šport. Som vďačný za každého, kto prišiel do haly a vzdal nám hold za kariéru, ktorú máme za sebou,“ uviedol krídelník Urban.

Tomáš Urban sa podpisuje počas rozlúčky so slovenskou reprezentáciou po skončení kvalifikačného zápasu 2. skupiny o postup na majstrovstvá Európy mužov 2026 Slovensko – Čierna Hora. Košice, 10. november 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský

„Predstavovali sme si to inak, chceli sme získať dva body. Bol to dôležitý kvalifikačný zápas, ktorý sme rovnako ako v Maďarsku nezvládli v obrane a zahodenými šancami. Ja sám som ich zahodil tri, ale aj to patrí k tomu,“ doplnil o nedeľňajšom súboji.

Brankára Paula prehra mrzí.

„Tá rozlúčka mohla dopadnúť aj inak. Stále budem chlapcom držať palce, ešte majú šancu a môžu to otočiť. Po tom všetko, čo sa udialo, nemám chuť končiť. Tak, ako som bol rozhodnutý, tak si začínam uvedomovať, ako mi to všetko bude chýbať. Všetky tie roky, čo sme tu zažili … Boli zimomriavky aj slzy. Všetky možné emócie tam boli,“ povedal.

„Musím povedať, že Čierna Hora bola lepšia a my sme ťahali za kratší koniec. Prehrali sme napokon iba o tri góly, ale nedodržiavali sme to, čo sme si povedali. Nebránili sme spojky tak, ako sme chceli,“ dodal.

Teodor Paul sa podpisuje počas rozlúčky so slovenskou reprezentáciou po skončení kvalifikačného zápasu 2. skupiny o postup na majstrovstvá Európy mužov 2026 Slovensko – Čierna Hora. Košice, 10. november 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Nevyšli plány v defenzíve

Kouč Gurich čakal ťažký zápas a taký aj bol.

„Súperovi sme dovolili príliš veľa šancí. V obrane sme mali nejaké plány, ale nevychádzali nám. V útoku to však bolo dobré. Konečný výsledok tohto duelu je výsledkom toho, že v defenzíve nám to až tak nešlo,“ uzavrel.

Ďalšie dve stretnutia v kvalifikácii o postup na ME 2026 absolvujú Slováci v marci 2025 proti Fínom, najprv vonku a potom hneď aj doma. Boj o Euro uzavrú v máji súbojmi doma proti Maďarsku a v Čiernej Hore.