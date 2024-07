Gareth Southgate doviedol Angličanov do ďalšieho semifinále, na postup cez Švajčiarov potrebovali však rozstrel

Anglickí futbaloví reprezentanti sa prebojovali už do semifinále majstrovstiev Európy v Nemecku a zostali v hre o to, aby minimálne obhájili zisk striebra z predchádzajúceho kontinentálneho šampionátu.

Zverenci trénera Garetha Southgata v osemfinále vyradili Slovákov a potrebovali na to predĺženie, na postup cez Švajčiarov vo štvrťfinále museli ísť až do penaltového rozstrelu. V ňom vo farbách Albiónu nezaváhal ani jeden z piatich exekútorov, na švajčiarskej strane zlyhal Manuel Akanji.

Záležalo len na víťazstve a postupe

„Tento tím ukázal veľký charakter, vieru, srdce a ducha. Vedeli sme, že to bude tesné, ale šli sme do toho naplno, nech to stojí čokoľvek. Chceli sme zvíťaziť a postúpiť, len na tom záležalo,“ uviedol po prieniku do semifinále anglický stredopoliar Trent Alexander-Arnold, ktorý do štvrťfinálového stretnutia naskočil z lavičky v polovici predĺženia a v rozstrele presnou strelou spečatil postup Angličanov.

„Po zápasoch, ktoré tím vyradia z turnaja, sa ľudia môžu pozrieť späť a kritizovať jednotlivé aspekty. Vo všeobecnosti sme však previedli odolnosť tímov, ktoré pravidelne vyhrávajú veľké turnaje. Taliansko, Francúzsko, Španielsko,“ poznamenal kouč Southgate a doplnil: „Nie je to ‚čistý‘ futbal. Sú tam aj ďalšie a my ukazujeme trochu viac z tej ‚pouličnej‘ povahy.“

Finále mimo anglickej pôdy

Pod jeho taktovkou sa Angličania na troch zo štyroch vrcholných turnajoch dostali minimálne do semifinále, keďže medzi štvoricou najlepších účastníkov nechýbali na MS 2018, ME 2021 a sú medzi nimi aj teraz. Iba na MS 2022 vypadli vo štvrťfinále.

„Ešte nikdy sme neboli vo finále mimo anglickej pôdy a ešte nikdy sme nevyhrali Euro. Sú to dva kúsky histórie, ktoré by sme chceli doplniť.“ Švajčiari ako milé prekvapenie turnaja teda idú domov po štvrťfinále rovnako ako pred troma rokmi, táto fáza je zatiaľ ich stropom na ME.