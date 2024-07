Víťazstvo na ME vo futbale alebo koniec kariéry? Nemecká hviezda Kroos chce spôsobiť sklamanie spoluhráčom z Realu Madrid

Nemecký futbalový stredopoliar Toni Kroos dúfa, že najbližší duel „Die Nationalelf“ vo štvrťfinále majstrovstiev Európy proti mužstvu Španielska nebude predstavovať koniec jeho kariéry.

Tímy Nemecka a Španielska sa v piatok od 18.00 h v Stuttgarte stretnú v súboji o postup do semifinále ME 2024. V prípade, ak dosiaľ najimpozantnejší tím turnaja vyradí mužstvo usporiadateľskej krajiny, pre Kroosa to bude znamenať bodku za hráčskou kariérou.

„Samozrejme, titul na majstrovstvách Európy je naším cieľom,“ uviedol Kroos, ktorý ukončí svoju kariéru po poslednom zápase Nemecka na ME 2024.

Špecifický nádych

Ak by sa tak udialo po dueli proti Španielsku, malo by to pre Kroosa špecifický nádych, keďže ostatných desať rokov strávil v španielskom klube Real Madrid.

„Nie som vôbec nostalgický,“ povedal Kroos na tlačovej konferencii.

„Nemyslím si, že zápas proti Španielsku bude môj posledný. Verím, že sa všetci môžeme tešiť na ďalšie stretnutie.“

Kroos pomohol mužstvu k víťazstvu

Kroos, ktorý už v roku 2021 ukončil svoju reprezentačnú kariéru, sa do národného tímu vrátil pred niekoľkými mesiacmi po tom, ako ho o to požiadal reprezentačný kouč Julian Nagelsmann.

Jeho skúsenosti a pokoj v náročných situáciách vniesli istotu medzi nemeckých hráčov, čo sa ukázalo ako kľúčový faktor ich doterajšieho úspechu na ME. Kroos pomohol mužstvu k víťazstvu v A-skupine, v ktorej Nemci triumfovali nad Škótmi a Maďarmi a remizovali so Švajčiarmi. V osemfinále si zasa domáci tím poradil s Dánmi.

Obrovská motivácia

Nemci na domácom šampionáte už teraz dosiahli viac ako na predchádzajúcich troch veľkých turnajoch.

„Minimálny cieľ sme splnili, o katastrofe sa už nedá hovoriť. Motivácia v našom tíme i šatni je naďalej obrovská. Sme presvedčení, že môžeme získať ešte oveľa viac,“ dodal Kroos.

V piatkovom zápase sa Kroos stretne so svojimi bývalými spoluhráčmi z Realu Madrid – Dani Carvajalom, Nachom a Joseluom. Posledný menovaný sa nechal počuť, že chce poslať Kroosa do „futbalového dôchodku“. Nemec to však vzal s humorom a ubezpečil, že urobí všetko pre to, aby sa tak nestalo.

Plány po ukončení kariéry

Kroos sa po ukončení aktívnej činnosti plánuje venovať svojej rodine a otvoriť akadémiu pre mladých hráčov v Madride.

„Nikdy nebudem môcť robiť niečo tak dobre ako hrať futbal. No teším sa na novú fázu života, pretože tento deň raz nadíde u každého hráča. A ja si ho chcem vybrať sám,“ skonštatoval Kroos.

Na úplne poslednú otázku na tlačovej konferencii, či by vedel preniesť do nemeckého národného tímu víťaznú mentalitu z Realu Madrid známu ako Real-GEN, odpovedal nanajvýš uvážene.

„Nie je to len o tom, že niečo viem a odovzdám to inému. Ide o hĺbku poznania a precítenia. A to sa dá získať len výsledkami a skúsenosťami,“ dodal zrejme najlepší nemecký futbalista poslednej dekády.