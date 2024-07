Ronaldo v osemfinále ME vo futbale 2024 najprv ronil slzy a potom oslavoval, portugalským hrdinom bol Costa (foto)

Cristiano Ronaldo už v pokročilom veku reálne nepatrí k najlepším hráčom majstrovstiev Európy vo futbale v Nemecku, dramatizáciu deja však stále zvláda on aj jeho Portugalsko na jednotku. V osemfinále proti Slovincom mal sám CR7 päť či šesť príležitostí na skórovanie a tú najväčšiu v 105. min, keď si postavil loptu na „biely bod“.

Rozhodnúť sa muselo v rozstrele

Brankár Jan Oblak ho však vychytal a Ronaldovi vzápätí skrivilo ústa do plaču. Plakala aj jeho mama a zrejme aj stovky ďalších portugalských fanúšikov na tribúne štadióna vo Frankfurte nad Mohanom.

Lenže futbal býva často vrtkavý a portugalská reprezentácia si postup predsa len vybojovala a bolo to práve po strelách zo značky pokutového kopu v hlavnej úlohe s Ronaldom. Po tom, čo sa zápas skončil aj po predĺžení 0:0, sa muselo rozhodnúť v rozstrele. A 39-ročný Ronaldo si postavil loptu dokonca ako prvý z portugalského tímu.

Mal výhodu v tom, že predtým Diogo Costa vychytal Josipa Iličiča a aj to využil. Na druhý pokus už Oblaka umiestnenou strelou k pravej žrdi prekonal a poslal Portugalčanov do ešte väčšej výhody.

Keďže potom nepremenili svoje pokusy ani ďalší dvaja slovinskí strelci Jure Balkovec a Benjamin Verbič, kým Portugalčania Bruno Fernandes a Fernando Silva áno, Euro 2024 sa napokon dočká veľkého štvrťfinále Francúzsko – Portugalsko.

Najskôr smútok a potom radosť

A smútok v Ronaldovej tvári vystriedal víťazný úsmev. „Počas kariéry som premenil približne dve stovky pokutových kopov. Niekedy je to však veľmi náročné, sprevádza to chaos a neistota,“ priznal Ronaldo pre RTP.

„Najprv som bol smutný a teraz sa radujem. Takéto stavy prináša futbal a neviem vysvetliť, prečo to tak je. Súper hral dobre, výborne bránil a bol nebezpečný. My sme však mali väčšie šance, viac útočných akcií a zaslúžene sme zvíťazili,“ dodal.

„Bol som si istý, že napriek nepremenenej penalte v predĺžení práve Ronaldo musí byť náš prvý exekútor v rozstrele a ukázať nám cestu k víťazstvu. Je ukážkové, ako vie zareagovať na ťažké momenty počas zápasu. Robí nás všetkých hrdými,“ skonštatoval tréner portugalského tímu Roberto Martínez.

Najtvrdšie pracujúci hráč

Cristiano Ronaldo síce premenil svoj pokutový kop v rozstrele, ale hlavný hrdina Portugalska stál v bránke. Diogo Costa zneškodnil všetky tri pokusy Slovincov a pobláznil 10-tisíc portugalských fanúšikov na tribúnach frankfurtského futbalového stánku.

„Bol to náročný zápas najmä vtedy, keď sme neboli pri lopte. Snažil som sa udržať koncentráciu až do konca a to bolo kľúčové. Pri penaltách súperových hráčov som nasledoval svoj inštinkt. Počkal som si na chvíle, keď som mohol pomôcť tímu a teraz prežívam veľké emócie. Tvrdo sme pracovali a vyplatilo sa to,“ uviedol Diogo Costa na webe Európskej futbalovej únie (UEFA).

Na adresu Cristiana Ronalda brankár FC Porto dodal: „On je náš najtvrdšie pracujúci hráč a zaslúži si všetko, čo v kariére dosiahol. Som rád, že s ním môžem byť v jednom tíme.“

Portugalčania síce vyhrali prvé dva svoje zápasy na ME 2024 nad Českom (2:1) a Tureckom (3:0), ale potom šokujúco podľahli Gruzíncom (0:2). Následná bezgólová remíza proti Slovincom v osemfinále pripomenula ich strastiplnú cestu k titulu majstra Európy v roku 2016, keď zo siedmich zápasov zvíťazili v riadnom hracom čase iba raz – v semifinále proti Walesanom.

V piatok na nich v Hamburgu v repríze finále ME 2016 čakajú Francúzi. „Vieme, čoho sme schopní. Náš tím musí byť pripravený na všetko a my aj budeme,“ dodal Diogo Costa.