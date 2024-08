Garančný fond vám vklady v banke neochráni, investície áno

Vysvetlíme vám rozdiel medzi Fondom ochrany vkladov a Garančným fondom investícií, do akej výšky je chránený váš majetok a ako funguje vyplácanie v prípade krachu.

Peniaze, ktoré máte uložené v banke na bežnom alebo termínovanom účte sa považujú za bezpečné, prinášajú nulový výnos (alebo výnos v nižších jednotkách) a existuje nulové riziko, že o nich prídete. Sú totiž chránené Fondom ochrany vkladov.

Investovanie je spojené s rizikom. To hovorí každý obchodník s cennými papiermi, keď láka klientov na investovanie do akcií, podielových fondov či dlhopisov. Málokto vie, že zákonom sú chránené nielen vklady v bankách, ale aj investované peniaze u brokera (obchodník s cennými papiermi). Kým vklady v bankách chráni Fond ochrany vkladov, investované peniaze sú pod ochranou Garančného fondu investícií. BANKY.sk sa pozreli aký je medzi týmito dvoma fondami rozdiel.

Fond ochrany vkladov je povinný

Do tohto fondu musia prispievať všetky banky, ktoré pôsobia na Slovensku. Peniaze, ktoré máte uložené banke, ktorá administratívne na Slovensku pôsobí ako pobočka zahraničnej banky na Slovensku, sú chránené v obdobným fondom na ochranu vkladov zahraničí. Tu si pozrite, ktoré banky spadajú pod slovenský Fond na ochranu vkladov a ktoré pod zahraničné fondy.

Fond na ochranu vkladov chráni vaše úspory do výšky 100 tisíc euro. Ak máte v banke na účte viac peňazí, Fond vám vyplatí v prípade krachu banky peniaze len do spomínanej výšky. Zvyšok si od banky môžete vymáhať v rámci konkurzu.

Viac detailov o tom, ako Fond vypláca nedostupné vklady si prečítajte tu: Poistenie vkladu (Fond ochrany vkladov). Krach banky na Slovensku sa však nestal už viac ako 20 rokov. Naposledy skrachovala Devín banka v roku 2001.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií slúži výlučne na ochranu klientov (= investorov), ktorí nakupujú cenné papiere cez obchodníkov s cennými papiermi. Ich zoznam nájdete na webe Garančného fondu. Na Slovensku ich je okolo 30. Okrem veľkých bánk sú tam aj správcovské spoločnosti a brokeri.

Garančný fond investícií nekryje trhové riziko (t. j. ak skutočný výnos je nižší, ako investor pôvodne očakával, prípadne došlo k strate časti alebo celej investovanej čiastky. Napríklad ak sa prepadne cena akcií leteckej spoločnosti po páde jej lietadla -je to trhové riziko). Garančný fond investícií kryje len riziko vzniku nedostupnosti klientskeho majetku (= obchodník skrachoval). To znamená, že kryje riziko, ak by vám obchodník, ktorému ste zverili do správy majetok, nebol schopný váš majetok vyplatiť späť z dôvodu, že sa stal nedostupným. Nedostupnosť klientskeho majetku vyhlasuje Národná banka Slovenska alebo príslušný súd SR.

Garančný fond poskytuje náhradu do výšky 50-tisíc eur z majetku investora ku dňu, keď sa stal nedostupným.

Keď investujete do cenných papierov cez zahraničnú spoločnosť, váš majetok tiež môže byť chránený Garančným fondom. Ale len v prípade, že táto firma je účastníkom fondu investícií. To znamená, že tam posiela príspevky.

Podľa európskej smernice musia všetky firmy poskytujúce investičné služby prispievať do kompenzačnej schémy členského štátu EÚ. Ročne tam prispievajú vo výške 0,6% z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom. „Ročne je to približne 1,1 milióna eur,” informuje Viliam Végh, predseda Prezídia Garančného fondu investícií.

Okrem povinného členstva vo fonde existuje aj dobrovoľné členstvo v ňom. „Ide hlavne o subjekty, ktoré či už z marketingových dôvodov alebo pragmatických dôvodov sú účastníkmi viacerých kompenzačných schém,” vysvetľuje Végh.

Hoci tento fond už existuje od roku 2002 na Slovensku zatiaľ neprišlo k zlyhaniu obchodníka s cennými papiermi. Arca Capital síce v roku 2020 skoro skrachovala, ale zatiaľ sa rieši jej ozdravenie v rámci ozdravného plánu, teda ku krachu ešte nedošlo.

Fond na ochranu vkladov Garančný fond investícií Chráni vklady v bankách do výšky 100 tisíc eur Chráni nedostupné investície do výšky 50 tisíc eur

Ako žiadať kompenzácie z Fondu

V prípade krachu obchodníka s cennými papiermi majú poškodení investori nárok na odškodné z garančného fondu. Ten do piatich dní oznámi termín vyplácania náhrad. Tie sa môžu vyplácať tri mesiace.

Klient, ktorý chce náhradu, musí preukázať, že peniaze cez obchodníka naozaj investoval. Musí dodať úradne overenú kópiu zmluvy s obchodníkom, doklad potvrdzujúci prijatie peňazí a výpis z klientskeho účtu. Peniaze sa mu budú vyplácať cez vybranú banku.

Informačný servis