Francúz zdrogoval exmanželku a nechal ju znásilňovať. Dostal 20-ročný trest odňatia slobody

Súd vo Francúzsku poslal na 20 rokov za mreže jedného z najhorších sexuálnych delikventov v modernej francúzskej histórii. Dominique Pelicot putuje do väzenia za to, že v dome na juhu Francúzska počas takmer desiatich rokov pravidelne zdrogoval svoju bývalú manželku Giséle a pozýval desiatky mužov, aby ju znásilňovali.

Ako referuje web The Guardian, už 72-ročný Pelicot nebude mať nárok na podmienečné prepustenie, kým si neodsedí dve tretiny trestu. Za vinných tiež uznali ďalších dovedna 51 mužov, vrátane zdravotníka, vojaka, novinára, väzenského dozorcu a vodičov dodávky, vo veku od 26 do 74 rokov. Štyridsaťsedem bolo odsúdených za znásilnenie, dvaja za pokus o znásilnenie a dvaja za sexuálne napadnutie.

Medzinárodní lídri vyzdvihli statočnosť Giséle Pelicotovej za to, že sa odmietla nechať zahanbiť a odhalila všadeprítomnosť sexuálneho násilia. „Ďakujem, Giséle Pelicotová! Vyšli ste z anonymity a bojovali ste za spravodlivosť. Dali ste ženám na celom svete silný hlas. Hanba je vždy na pleciach páchateľa,“ napísal nemecký kancelár Olaf Scholz.

This photo made my day. Solidarity with #GiselePelicot and all survivors. pic.twitter.com/93b0MK0YIA

