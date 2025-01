Finále MSJ rozlúsklo až predĺženie, v súboji o bronz rekordná séria nájazdov - VIDEO

Hokejoví mladíci z USA obhájili zlaté medaily zo svetového šampionátu hráčov do 20 rokov. Na turnaji v kanadskej Ottawe v nedeľňajšom finále zdolali rovesníkov z Fínska 4:3 po predĺžení, o všetkom rozhodol v extra čase Brandon Stiga.

Američania v riadnom hracom čase vždy len doťahali náskok súpera. V prvej tretine James Hagens vyrovnával na 1:1, v závere druhej časti zmazali dvojgólové manko Brandon Svoboda a Cole Hutson. Rozuzlenie priniesla deviata minúta predĺženia v ňom zásah spomenutého Stigu.

Z tribúny až medzi hrdinov

„Súper mal lepší začiatok, to nie sú výhovorky. Je však potrebné vidieť, ako sme hrali v druhej polovici druhej tretiny. Fíni takmer nemali puk, my sme ich zatlačili a vyrovnali. V tretej časti sme tiež mali veľa šancí, ale puk sa nám nepodarilo dostať do bránky. Vedeli sme, že keď budeme pokračovať v našej hre, stanú sa dobré veci,“ vyhlásil po víťaznom finálovom súboji kapitán amerického družstva Ryan Leonard, ktorý sa stal najužitočnejším hráčom celého turnaja.

Na adresu autora víťazného zásah Stigu, pre ktorého to bol jediný gól na turnaji, doplnil: „Som za neho veľmi rád. V úvode turnaja nehral a musel si vybojovať cestu do zostavy. Je pekelne dobrý hokejista. Na konci bolo vidieť, prečo v tej zostave je.“

Opora Fínov v bránke

Fínov počas celého stretnutia držal „nad vodou“ brankár Petteri Rimpinen, na ktorého smerovalo až 40 striel.

„Celý turnaj bol úžasný. Cítil som sa dobre a páčila sa mi hra nášho tímu. Jasné, sme teraz smutní, pretože sme prehrali vo finále, ale to, ako sme hrali, od náš ľudia nečakali. Som na tento tím hrdý, ako počas turnaja rástol. Máme za sebou úžasnú skúsenosť,“ poznamenal najlepší gólman podujatia podľa oficiálneho webu turnaja.

Bronz opäť Čechom

Českí hokejoví mladíci rovnako ako vlani získali bronz. V súboji o 3. miesto to však bola poriadna dráma, keďže v riadnom hracom čase aj po predĺžení bol stav nerozhodný 2:2. O všetkom rozhodol až v rekordnej štrnástej sérii nájazdov Eduard Šalé. Doterajším maximom z minulosti na tomto fóre bolo sedem sérií.

„V nájazdoch som to nemal jednoduché. V predĺžení som totiž nepremenil niekoľko šancí. V nájazdoch je to lotéria, vždy 50 na 50. Veľmi som však túžil po víťazstve a medaile. Bol to obrovský tlak, keď v trinástej sérii súper skóroval a ja som musel tiež. A keď mi to vyšlo, tak som vedel, že gól dám aj potom. Bolo to niečo výnimočné,“ vyhlásil český krídelník tímu Coachella Valley Firebirds z AHL na webe MSJ.

Známe skupiny na MSJ 2026

V konečnom účtovaní šampionátu obsadili slovenskí mladíci 6. priečku, keďže vo štvrťfinále nestačili na Fínov. Konečné poradie turnaja v Ottawe určilo aj zloženie skupín pre ďalšie MS.

O rok v americkom Minneapolise sa slovenský výber predstaví v základnej B-skupine a jeho súpermi budú rovesníci z Fínska, Česka, Lotyšska a Dánska. V A-skupine sa predstavia Američania, Švédi, Kanaďania, Švajčiari a Nemci.