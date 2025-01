Po zbabranej tretine Slováci takmer vyrovnali proti Fínom. Kapitán Dvorský cíti hrdosť

Mladí slovenskí hokejisti takmer zopakovali minulý rok na svetovom šampionáte do 20 rokov. Vlani vo švédskom Göteborgu dotiahli zápas proti Fínom do predĺženia, ktoré však prehrali 3:4 a do bojov o medaily nezasiahli. Teraz v Ottawe mali za stavu 3:4 na dosah vyrovnanie, ale po piatom fínskom góle z 59. min bolo zrejmé, že do boja o medaily postúpia severania.

Napriek prehre Slováci odohrali najlepší zápas na aktuálnom svetovom šampionáte v Kanade. Fínov výrazne prestrieľali 36:18, ale nevyšiel im úvod. Brankár Alan Lenďák dostal z piatich striel tri góly a po góle Rasmusa Kumpulainena v čase 13:03 min ho nahradil Samuel Urban.

Nevydarený úvod

Prvé dva góly strelili hráči „Suomi“ už v úvodných štyroch minútach vďaka Jessemu Kiiskinenovi a Jessemu Nurmimu a to bola poriadne studená sprcha pre Slovákov.

Neklesli však na duchu a začali bojovať. V druhej tretine zasypali brankára Petteriho Rimpinena 18 strelami a prvá sa konečne ujala až v polovici zápasu. Škaredý zákrok kolenom Emila Pieniniemiho na Luku Radivojeviča, po ktorom musel slovenský obranca predčasne skončiť, potrestal utešeným presilovkovým gólom Juraj Pekarčík. Slovenský útočník presne namieril švihom pod hornú žŕdku.

A znova o 3 góly

O päť minút neskôr však Fíni opäť viedli trojgólovým rozdielom. Vedenie 4:1 im druhým gólom v zápase zabezpečil Kumpulainen, na ktorého zabudla slovenská obrana v priestore medzi útočnými kruhmi. Ani to slovenských hokejistov nepoložilo na kolená. V polovici tretej tretiny Robert Fedor po akcii Romana Kukumberga znížil na 2:4.

Dvorský zdvihol zástavu

Reálna šanca na zvrat prišla na začiatku 57. min, keď kapitán Dalibor Dvorský v neprehľadnej situácii pred fínskou bránkou vydoloval puk a prestrelil Rimpinena. O dve minúty neskôr však Nurmi druhým gólom v zápase definitívne rozhodol o postupe Fínov do semifinále.

„Sme v semifinále, stále tu máme nedokončenú robotu,“ cituje Nurmiho oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF.com.

„Som na chalanov hrdý, na ľade nechali všetko. Vedeli sme, že to bude náročný zápas a ak súperovi dáme šance, tak ich využije. V úvode sme zase zle vyhodnotili niektoré situácie, bol to boj našich hráčov s ich brankárom. Dám ruku do ohňa za každého hráča, ukázali to na ľade. Musíme tvrdo pracovať, pretože naša základňa je malá a je náročné konkurovať týmto tímom,“ uviedol tréner SR20 Ivan Feneš po zápase pre JOJ Šport.

Hrdosť a spomienky

Kapitán Dvorský, ktorý si vylepšil osobné štatistiky na 5 gólov a 4 asistencie, zhodnotil na webe IIHF zápas takto:

„Nevzdali sme sa ani za stavu 0:3 a nechali na ľade všetko. Takmer sa nám podaril obrat, som hrdý na mužstvo.“

Počas štyroch rokov na MS do 20 rokov sa prvoligový výber draftu St. Louis, ktorého už možno v tejto sezóne čakajú prvé zápasy v NHL, zažil veľa nezabudnuteľných zápasov.

„Bolo v tom veľa zábavy, zostanú mi len najlepšie spomienky na tieto turnaje. Trikrát sme si zahrali vo štvrťfinále a trikrát sme tesne prehrali. Mrzí to, ale celkovo som s tímom do 20 rokov zažil na šampionátoch pekné chvíle.“

Rozdielový brankár

Slovákov vo štvrťfinále vychytal už spomenutý Rimpinen, ktorý predviedol 33 zákrokov.

„Máme brankára, ktorému môžeme dôverovať na sto percent. Najmä v náročných momentoch. Počas súperovej päťminútovej presilovky ešte vylepšil svoj výkon,“ povedal o Rimpinenovi fínsky útočník Kasper Halttunen.