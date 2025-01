Fico vraj v piatok neplánuje pricestovať do Kyjeva, povedal Gašpar ruským médiám

Slovenský premiér Robert Fico s najväčšou pravdepodobnosťou neodcestuje v piatok 17. januára do Kyjeva rokovať o tranzite plynu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V utorok to ruskej štátnej tlačovej agentúre TASS povedal podpredseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.

„Predseda vlády Robert Fico včera zverejnil otvorený list Volodymyrovi Zelenskému a pozval ho na rokovanie. Zelenskyj navrhol, nech príde v piatok do Kyjeva, ale to nie je možné. Neverím, že sa to stane,“ vyhlásil Gašpar.

Fico navrhol stretnutie, Zelenskyj sa nebráni

Fico v liste, ktorý Zelenskému poslal v pondelok, pozval ukrajinského prezidenta na rokovania na Slovensko, Zelenskyj navrhol rokovanie v Kyjeve. „Stretnutie sa môže uskutočniť na území Slovenskej republiky v blízkosti štátnej hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ uviedol Fico. „Dobre. Príďte v piatok do Kyjeva,“ odpovedal Zelenskyj na mikroblogovacej sieti X.

Fico kritizuje Zelenského pre odrezanie západnej Európy od lacného ruského plynu. Ukrajinský prezident argumentuje tým, že zisky z exportu zemného plynu pomáhajú Moskve financovať jej rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, ktorá odštartovala vo februári 2022.