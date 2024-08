Fico sa vyjadril k prepusteniu Kováčika, Kolíkovú poslal naspäť do školy

Stredajšie rozhodnutia ministra spravodlivosti Borisa Suska podať dovolanie a do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR prepustiť Dušana Kováčika z väzenia sú spravodlivé a zákonné. Uviedol na sociálnej sieti predseda vlády SR Robert Fico.

„Predstavitelia SMERU – SSD konzistentne označujú prípad Kováčika za učebnicový príklad zmanipulovaného tzv. „monsterprocesu,“ ktorého cieľom bolo odstaviť Kováčika a vydláždiť cestu politickému nominantovi Igora Matoviča, Danielovi Lipšicovi,“ informoval Fico s tým, že Susko mal zákonné dôvody na podanie dovolania a prepustenie Kováčika.

Toto „nenápadné ustanovenie“ ako ho označil denník SME, nadobudlo účinnosť 1. 1. 2006 a bolo z dielne Lipšica.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Vládna koalícia nebude pri náprave krívd z rokov 2020 až 2023 postupovať vykopávaním dverí, falšovaním dôkazov, preparáciou udavačov a nezákonnými obvineniami a väzbou, čo bolo typické pre vlády z týchto rokov. Vládna koalícia bude dôrazná, ale v súlade so zákonom a spravodlivosťou, ako to dnes ukázal Susko. Pani Kolíkovej zo SaS odporúčam, aby sa vrátila na školu. Označiť rozhodnutie Suska za nepatričné zasahovanie do súdnej moci môže len taká právnická príšera ako je ona. Minister spravodlivosti má podľa Trestného poriadku zákonnú právomoc prepustiť odsúdeného na slobodu, ak podáva v jeho prospech dovolanie. O čom to tára pani Kolíková? Ako môže byť výkon zákonnej právomoci zasahovaním do súdnej moci? Odporúčam Kolíkovej, aby sa radšej zamyslela nad tým, ako vráti štátu takmer 100-tisíc eur, ktoré vláda vyplatila rodine zosnulého advokáta Krivočenka, za smrť ktorého vo väzbe nesie pani Kolíková plnú politickú zodpovednosť,“ uviedol Fico.