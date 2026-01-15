Pohoda opäť dosiahla úspech, získala ocenenie za Najlepší európsky stredne veľký festival

Festival Pohoda bol na udeľovaní Európskych festivalových cien vyhlásený za Najlepší európsky stredne veľký festival. Informuje o tom Denník N. Ako ďalej uvádza, ocenenie získala aj členka festivalového tímu Kristína Mlynárová, konkrétne bola ocenená v kategórii určenej pre mladé talenty.
Cenu si odniesla aj predminulý rok
Periodikum tiež pripomenulo, že Pohoda si cenu Najlepší stredne veľký festival odniesla aj predminulý rok. Ešte predtým bol tento festival ocenený aj v kategóriách Health & Safety a Take a Stand. Celkovo má teda päť Európskych festivalových cien.
Festivalový tím Pohody ešte v stredu 14. januára popoludní na sociálnej sieti informoval, že dorazil do holandského mesta Groningen, kde sa ESNS 2025, najväčší a najprestížnejší showcaseový festival v Európe, koná. Avizoval, že má štyri nominácie, konkrétne v kategóriách Best Medium Sized Festival, Promoter Of The Year, Take A Stand a New Kid On The Block. Práve v poslednej menovanej kategórii bola nominovaná a ocenená Mlynárová.
Koncerty, diskusie a inšpiratívne stretnutia
„Spolu s maďarským festivalom Sziget a nórskym Øyafestivalen patríme medzi najviac nominované festivaly v Európe. Držte nám palce, aby sme si niektorú z cien odniesli aj domov,“ uviedli v príspevku pred udeľovaním cien.
„Nasledujúce dni budú patriť koncertom, diskusiám a inšpiratívnym stretnutiam. Slovenskú hudobnú scénu budú na ESNS tento rok zastupovať kapely Tolstoys a Vojdi. Na konferencii sa predstavia aj členovia nášho Pohoda tímu – Mišo v paneli Solidarity, Unity and Cooperation: Festivals Fighting for Survival, Paulička v diskusii Activism, Technical Failure, Fire, Weather, Crowd Incidents: When the Show Cannot Go On! a Kika, ktorá je zároveň nominovaná na cenu New Kid On The Block, vystúpi v paneli Tomorrow’s Festivals Today: Insights from Young Professionals,“ dodal organizačný tím festivalu Pohoda.