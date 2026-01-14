Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve cestovného ruchu, nahradí ju Engel

Ivana Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve cestovného ruchu a športu. Vo funkcii ju od 15. januára nahradí Štefan Engel. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní.
Engel bol v apríli minulého roku odvolaný z postu riaditeľa Múzea vo Svätom Antone, ktoré zriaďuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V múzeu pracoval od roku 2016 ako vedúci jedného z oddelení, pričom od konca roku 2018 pôsobil ako jeho riaditeľ.
Vláda schválila financovanie viacerých projektov v Bratislavskom kraji, Vallo a Dropa označili rokovanie za konštruktívne – VIDEO
Od polovice decembra minulého roku bol poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru podpory cestovného ruchu v Sekcii financovania a podpory cestovného ruchu na ministerstve cestovného ruchu a športu. Oblasti záujmu nového štátneho tajomníka sú ochrana prírody, múzejníctvo, cestovný ruch, UNESCO, história, poľovníctvo, rybárstvo, ochrana Národnej kultúrnej pamiatky, pedagogika, turistika a šport.