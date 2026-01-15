Debakel, ktorý má prebudiť Real Madrid. Arbeloa po šoku v pohári hovorí o ceste k úspechu

Real Madrid zažil ďalší tvrdý úder. Len pár dní po prehre s FC Barcelona vo finále Španielskeho superpohára skončil v Copa del Rey 2025/2026 už v osemfinále, keď senzačne podľahol druholigovému Albacete 2:3. Premiérový zápas Álvara Arbelou na lavičke „bieleho baletu“ sa tak zmenil na studenú sprchu, ktorú nový tréner vníma ako bolestivú, no potrebnú lekciu.
„Nebojím sa zlyhania. Chápem, že niekto by túto prehru takto nazval,“ vyhlásil Arbeloa po zápase. „Ak som sa v živote niečo naučil, tak to, že zlyhanie je súčasťou cesty k úspechu. Nie sú to protiklady.“ Podľa neho musí byť práve tento výpadok impulzom, ktorý tím posunie ďalej.
Koniec Xabiho Alonsa v Reale vraj spôsobila jedna veta: Nečakal som, že povediem škôlku
Madrid pritom nastúpil bez viacerých hviezd vrátane Kyliana Mbappého, Juda Bellinghama či brankára Thibauta Courtoisa. Arbeloa dal šancu aj dvom hráčom z rezervy, no favorit sa dlho trápil. Albacete, tím pohybujúci sa v dolnej časti druhej ligy, rozhodol niekoľko sekúnd pred koncom nadstaveného času a zariadil historicky prvé víťazstvo tohto klubu nad Realom Madrid.
„V tomto klube je aj remíza neúspech. Je to tragédia. Len si predstavte takúto prehru, je to bolestivé,“ priznal Arbeloa bez obalu. Zodpovednosť však vzal jednoznačne na seba: „Ak je niekto vinný a zodpovedný za tento výsledok, som to ja – ten, kto rozhodol o zostave, o spôsobe hry a striedaniach.“
Sľubovaný „rock’n’roll“ neprišiel. Real Madrid sa lúči so Xabim Alonsom
Napriek sklamaniu tréner neľutuje svoje rozhodnutia. „Urobil by som to znova, priviedol som tím schopný vyhrať,“ zdôraznil a dodal, že už na ďalší deň treba pracovať v tréningovom centre vo Valdebebas, aby sa mužstvo pripravilo na ligový duel s Levante. Cieľ v lige je jasný – stiahnuť štvorbodovú stratu na Barcelonu.
K hráčom sa pridal aj kapitán Dani Carvajal, ktorý fanúšikom adresoval ospravedlnenie. „Nie sme v najlepšom období, musíme tvrdo pracovať a všetci pridať viac,“ povedal. „Neboli sme na úrovni tohto klubu… ale v ďalších zápasoch a mesiacoch dáme zo seba všetko.“ Pre Real Madrid je pohárový krach ďalším varovaním – a pre Arbelou prvou veľkou skúškou charakteru.