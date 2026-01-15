Ruské útoky na ukrajinskú energetiku sú zločiny proti ľudskosti, uviedla ukrajinská bezpečnostná služba

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) klasifikovala ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru ako zločiny proti ľudskosti. SBU zhromaždila dôkazy, ktoré podľa nej ukazujú, že Kremeľ vedie konzistentnú politiku ničenia ukrajinského národa. Informuje o tom ukrajinský web UNN.
Od začiatku tohtoročnej vykurovacej sezóny zaznamenali na Ukrajine 256 ruských leteckých útokov na energetické zariadenia a vykurovacie systémy. Podľa SBU okupanti od začiatku októbra minulého roka doteraz zámerne zaútočili na 11 vodných a 45 tepelných elektrární. Najviac útokov na zariadenia na výrobu tepla a elektriny podnikli ruské sily v Kyjeve a v Kyjevskej, Charkovskej, Odeskej, Dnepropetrovskej, Sumskej, Mykolajivskej a Černihivskej oblasti.
Kyjev nariadil evakuáciu detí z časti Záporožskej oblasti
Ruské sily útočili na ukrajinskú kritickú infraštruktúru balistickými a riadenými strelami Iskander, Kalibr, Ch-101 a Ch-69, ako aj dronmi Geraň. Tieto zločiny ruských okupačných síl sú kvalifikované podľa článku 442-1 Trestného zákona Ukrajiny ako zločiny proti ľudskosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že krajina vyhlási stav núdze v energetickom sektore po pokračujúcich ruských útokoch na infraštruktúru dodávok tepla a elektriny. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že približne 400 bytových domov je už niekoľko dní bez kúrenia pri mrazivých zimných teplotách.