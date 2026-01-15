Zväz slovenského lyžovania pridelí štyri miestenky na ZOH, Vlhová ju nemusí dostať. Ako to funguje? - FOTO

Tridsaťročná športovkyňa sa zranila v januári 2024 počas pretekov v Jasnej – na domácom podujatí. Od toho času absolvovala dve operácie zraneného kolena.
Petra Vlhová
Lyžiarka Petra Vlhová počas tlačového brífingu v rámci stretnutia s novinármi v Bratislave 21. októbra 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Slovensko

Onedlho sa začnú zimné olympijské hry v Taliansku. Jednou z disciplín bude aj zjazdové lyžovanie. Slovensko má naň aktuálne štyri miestenky – tri pre ženy a jednu pre muža.

Zatiaľ však Zväz slovenského lyžovania (ZSL) nerozhodol, komu ich predelí. Dbať bude na výkonnosť, konzistentnosť a šancu dosiahnuť pamätný výsledok.

Nie je isté, či jednou z držiteliek bude aj šampiónka z Pekingu 2022 Petra Vlhová, ktorá v Číne ovládla slalom. Nemusí teda dostať šancu obhájiť zlatú medailu.

Dôležité dátumy

Ďalší problém je v tom, že ZSL musí do nedele 18. januára uzavrieť nomináciu na ZOH. Následne ju pošle Slovenskému olympijskému a športovému výboru (SOŠV).

Ten bude 23. januára schvaľovať výpravu. To bude dátum, keď sa slovenská športová verejnosť dozvie, či oficiálne dostane Vlhová šancu zabojovať o medaily.

Lyžiari a lyžiarky spod Tatier majú šancu do nedele zabojovať o miestenky, ktoré budú chcieť Liptáčke vyfúknuť. Na rozdiel od nej, počas sezóny súťažili.

Pôjde na preteky v Česku?

Do tréningového procesu na snehu sa vrátila minulú jeseň, skúšala to vo Fínsku, Taliansku či Rakúsku. Súťaží sa však zatiaľ nezúčastnila a to napriek tomu, že bola zaregistrovaná do večerného slalomu vo Flachau, ktorý prebehol 12. februára. Ovládla ho Američanka Mikaela Shiffrinová.

Do nedele však žiadne slalomové podujatie nebude. Jediné nastane 25. januára v v českom stredisku Špindlerův Mlýn, kde si Liptáčka poslala prihlášku, no jej účasť stále nie je istá.

Posledných pár dní

Profesionálne súťažiť tak do konca tohto týždňa určite nebude, a tak nastáva otázka, či ju ZSL omilostí a jednu zo ženských miesteniek jej venuje.

Predpokladá sa, že vzhľadom na jej výnimočnú kariéru a šancu vrátiť sa späť k tomu, čo miluje, sa Vlhová dočká vytúženého miesta medzi slovenskými lyžiarmi, ktorí sa predstavia pod piatimi kruhmi.

Ide však o dohady športovej verejnosti, ktorá bude ešte niekoľko dní ticho tŕpnuť, ako to celé dopadne. Možno dovtedy príde aj k vyjadreniu samotnej Liptáčky, čo nastane v blízkej budúcnosti v súvislosti s jej kariérou.

