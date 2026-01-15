Šramková proti Ostapenkovej. Klein mal na dosah hlavnú súťaž v Melbourne, ale nepremenil mečbal

Lukáš Klein sa dvakrát po sebe predstavil v hlavnej súťaži na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne, ale do tretice to už nevyšlo.
Aktuálna slovenská mužská jednotka prehrala vo finálovom 3. kole kvalifikácie s Američanom Michaelom Zhengom 6:4, 3:6 a 6:7 (10). Zápas trval 142 minút a 21-ročný Zheng premenil v tajbrejku tretieho setu tretí mečbal.
Klein, 136. hráč rebríčka ATP vo dvojhre, mal veľkú šancu postúpiť do hlavnej súťaže. Za stavu 1:1 na sety mal v treťom dejstve k dobru brejk na 4:3, ale neudržal svoje podanie.
Mal mečbal, ale nepremenil
Neskôr v špeciálnom tajbrejku do 10 bodov prehrával 0:5 aj 1:7, ale bojovne sa dotiahol na 7:8. Za stavu 7:9 odvrátil dva mečbaly súpera a vzápätí bol on jednu loptičku od víťazstva. Svoj mečbal 27-ročný Spišiak nepremenil a napokon za stavu 10:11 prišiel o svoje podanie a prehral tajbrejk aj celý zápas.
Do tretice to nevyšlo
Klein bol predvlani v 2. kole na Australian Open a mal tam na dosah senzačné víťazstvo nad Alexandrom Zverevom. Nad vtedajšou svetovou trojkou viedol 2:1 na sety, ale napokon prehral 2:3 po 4 hodinách a 37 minútach. Pred rokom aj pred dvoma rokmi sa Klein prebojoval v Melbourne do hlavnej súťaže z kvalifikácie, do tretice mu to nevyšlo.
Šramková proti Ostapenkovej
V hlavnej súťaži na Australian Open 2026 si spomedzi slovenských tenistov zahrá len Rebecca Šramková. Jej súperkou v 1. kole bude Lotyška Jelena Ostapenková, nasadená dvadsaťštvorka turnaja.
Pre 29-ročnú Šramkovú to bude tretia účasť v hlavnom „pavúku“ dvojhry v Melbourne Parku. Vlani stroskotala v 2. kole na rakete poľskej favoritky Igy Swiatekovej. Je to doteraz jej najlepší výsledok na Australian Open.