Fico pozval lídrov troch opozičných strán na spoločné stretnutie, riešiť budú kritizovanú konsolidáciu verejných financií (foto)

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) by sa v utorok 24. septembra dopoludnia na Úrade vlády SR mal stretnúť s lídrami troch opozičných strán. Informuje o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Stretnutie by sa malo týkať konsolidácie verejných financií, ktorú opozičné subjekty kritizujú.

Na spoločné stretnutie, na ktorom by sa mali zúčastniť aj zástupcovia Ministerstva financií SR, sú premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) pozvaní predsedovia hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka, strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling a predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský.

V pozvánke premiér zdôraznil potrebu konsolidácie verejných financií, dodal ale, že vníma, že na túto tému jestvujú rôzne názory.

„Vláda SR je pripravená zvážiť akékoľvek konštruktívne návrhy týkajúce sa konsolidácie, a to za predpokladu, že konsolidácia bude viesť k plánovaným fiškálnym cieľom. Opätovne zdôrazňujem, že výška deficitu či verejného dlhu sú pre súčasnú vládu iba finančné nástroje a majú len slúžiť na plnenie schváleného Programového vyhlásenia vlády,“ píše sa v pozvánke.

V pozvánke sa ďalej uvádza, že termín rokovania zohľadňuje povinnosti opozičných lídrov v Národnej rade SR, ako aj to, že vládny kabinet by uvítal čo najskoršie prerokovanie konsolidačných opatrení v orgánoch NR SR. Rokovanie by podľa predsedu vlády Fica malo vytvoriť priestor na odprezentovanie odlišných návrhov na to, ako dosiahnuť potrebnú úsporu verejných financií.