Fico nedoletel do Bruselu na rokovanie o plyne, vzdušný priestor nad Belgickom bol uzavretý

Slovenská vládna delegácia pod vedením premiéra Roberta Fica, smerujúca do Bruselu na rokovanie o tranzite plynu so zástupcami Európskej komisie, napokon vo štvrtok nedorazila do belgickej metropoly. Ako referujú niektoré slovenské médiá, dôvodom bol náhle uzavretý vzdušný priestor nad Belgickom. Slovenská výprava sa tak musela otočiť a zamieriť naspäť.

Žiadne lietadlá nemohli dočasne pristáť ani vzlietnuť na hlavných belgických letiskách vrátane bruselského. Spôsobili to problémy so systémom riadenia letovej prevádzky spoločnosti Skeyes, ktorá zabezpečuje letovú prevádzku v krajine. Ako uvádza web The Brussels Times, systém medzičasom reštartovali a prevádzku letísk postupne obnovujú.

Lietadlá odklonili bezpečným spôsobom

Okolo 15:00 sa ukázalo, že systém riadenia letovej prevádzky, ktorý Skeyes používa na obsluhu belgického vzdušného priestoru, „nefunguje tak, ako sa vyžaduje“, uviedol hovorca Skeyes Kurt Verwilligen.

Všetky lietadlá lietajúce v tom čase vo vzdušnom priestore, ktorý ovláda Skeyes (do nadmorskej výšky cca 7 500 metrov), boli presmerované do susedných krajín. „Urobilo sa to bezpečným spôsobom pomocou záložného systému,“ dodal hovorca. Žiadne lietadlo nedokázalo pristáť ani vzlietnuť na bruselskom letisku Zaventem, ako aj v Charleroi, Antverpách, Ostende a Liége.