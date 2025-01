Dokonalý večer na Spiši. Rysi ukrojili z náskoku lídra a Monika na ľade povedala „áno“ – VIDEO

Náskok lídra hokejovej extraligy HC Košice je už len štvorbodový. Zverenci zámorského kouča Dana Cemana totiž v piatok neuspeli v súboji prvého s druhým a na ľade rivala zo Spišskej Novej Vsi prehrali 2:4. Východniarske derby 41. kola prinieslo až päť využitých presilových hier, pričom domáci strelili všetky góly práve v početnej výhode.

Odnesú si aj ponaučenie

„Rysom“ sa strelecky darilo v prvej polovici duelu, už v 29. minúte vyhrávali 4:0 po zásahoch Džugana, Rapáča, Žiaka a Meierlesa. Hostia v záverečnom dejstve duel dvomi gólmi zdramatizovali, no i tak utrpeli so Spišiakmi už štvrtú prehru v prebiehajúcom ročníku.

„Dnes sme hrali vynikajúco v prvej tretine, kde sme ukázali energiu a túžbu uspieť. Pochváliť musím špeciálnu presilovkovú formáciu, ktorá hrala výborne. Musíme si však odniesť aj ponaučenie, pretože sme Košiciam umožnili návrat do zápasu, čo by sa nám v play-off mohlo vypomstiť,“ povedal pre Sport TV kouč domácich Vladimír Záborský, ktorého tím nastúpi najbližšie v nedeľu na ľade bratislavského Slovana.

Košice nastúpili u konkurenta bez desiatich absentérov a v poriadne oklieštenej zostave. Na Spiši sa tak skončila štvorzápasová víťazná séria, ktorú zverenci Dana Cemana potiahli v uplynulých kolách.

„So zraneniami a trestami nevieme nič urobiť. Do vyraďovačky sa to zmení. Dnes sme však hrali so cťou a v tretej tretine sme sa dostali do relatívne správneho tempa,“ zhodnotil kormidelník z Kanady.

Žiadosť o ruku na ľade

Do koloritu radostného večera dokonale zapadla aj milá udalosť, ktorá sa v Spišskej odohrala v prestávke medzi prvou a druhou tretinou. Fanúšik Samuel priamo na ľadovej ploche požiadal o ruku svoju partnerku Moniku, ktorá bez váhania povedala svoje „áno„.

V ďalšom šlágri 41. kola zvíťazila majstrovská Nitra na svojom štadióne nad Slovanom Bratislava 3:2 po samostatných nájazdoch. Žilina deklasovala zdecimované Nové Zámky vysoko 7:1, Poprad triumfoval doma s Trenčínom 3:2 po predĺžení a v stredoslovenskom derby uspela po obrate Banská Bystrica na ľade Zvolena 4:2.

V piatkovom kole sa znova zvýšil náskok hornej šestky pred prenasledovateľmi. Prehra Michaloviec v Liptovskom Mikuláši 1:2 a víťazstvá Nitry resp. Banskej Bystrice znamenajú, že rozdiel medzi šiestym a siedmym je aktuálne už 12-bodový.