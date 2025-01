Liptovský Mikuláš po týždni znova zbíjal na Spiši, Košice zdolali Zvolen a zvýšili náskok - VIDEO

Prvé dva tímy extraligovej tabuľky sa v 38. kole na domácom ľade aj vinou zranení a chorôb opäť herne trápili. Zatiaľ čo Košičania doviedli zápas proti Zvolenčanom do víťazného konca (3:2), Spišskej Novej Vsi sa to nepodarilo.

Tá prehrala s Liptákmi 3:4 po samostatných nájazdoch a ich manko na lídra z Košíc narástlo na štyri body.

„Opäť sme mali veľa zranených hráčov, ale s dobrým štartom do zápasu. V druhej tretine nás dobre napádajúci súper dostal do problémov, pramenilo to z horšieho vyvážania pukov z pásma. Napriek tomu sme si vytvorili veľa čistých šancí. V tretej tretine sme ukázali srdce a pomohli sme si dobrými presilovými hrami. Výborne zachytal brankár hostí,“ zhodnotil tréner HC Košice Dan Ceman na klubovom webe hckosice.sk.

Zvolen prehral tretí zápas z uplynulých štyroch a naďalej figuruje na 10. mieste. Avšak jeho náskok pred zlepšujúcim sa Liptovským Mikulášom sa zmenšil na 4 body.

Liptáci vyhrali na Spiši takmer rovnakým spôsobom ako týždeň predtým, čiže po nájazdoch.

Rozdiel bol v tom, že v prvom zápase dotiahli zápas do predĺženia domáci a v druhom hostia. V nájazdoch Spišiaci viedli už 2:0, ale napokon prehrali 2:3. Ten rozhodujúci rovnako ako pred týždňom premenil Peter Šandor.

A keďže dva góly strelil tento nenápadný 23-ročný útočníka aj v riadnom hracom čase, pripísal si nečakaný hetrik.

„Liga je vyrovnaná a my sme podali veľmi dobrý výkon. Ja sa môžem len poďakovať za príležitosti, ktoré dostávam a že mám v tíme super spoluhráčov. Keď sa to všetko spojí, môže byť z toho aj úspech. Neviem, prečo sa nám hrá dobre proti Spišskej Novej Vsi. A či som nájazdový špecialista? Nechcem sa tak nazývať, aj iní spoluhráči vedia premieňať nájazdy,“ uviedol Šandor.

Do zaujímavej formy sa dostávajú Banská Bystrica a Nitra. Po nedeľňajšej výhre nad Zvolenom (4:0) si „barani“ pripísali ďalší domáci triumf s čistým kontom. Tentokrát zdolali Duklu Trenčín 3:0.

Hrdinom bol opäť slovenský brankár Eugen Rabčan, ktorý zaznamenal 21 úspešných zákrokov. Pre zverencov trénera Vladimíra Országha to bolo už tretie víťazstvo za sebou.

Ešte o jeden triumf viac v neprerušenej sérii majú Nitrania. V regionálnom derby zdolali Nové Zámky na ich ľade 6:3. Na hetrik z 37. kola proti Slovanu Bratislava Sebastián Čederle nadviazal ďalšími dvomi gólmi. Nitra je v tabuľke tretia tri body za Spišskou Novou Vsou a 7 bodov za Košicami.

„Každý zápas je náročný, lebo každý súper v tejto lige má svoju kvalitu. Zámky majú jednu silnú formáciu a dobré presilovky. Na malej ploche je viac odrazov a fyzických súbojov. Ale poradili sme si. Zápas sme kontrolovali,“ zhodnotil tréner Nitry Andrej Kmeč.