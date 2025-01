Košický domáci obrat v zápase proti majstrovskej Nitre. Havrila: Nechali sme tam srdce - VIDEO

Hokejisti Košíc si v upevnili pozíciu lídra v extralige, na domáci triumf nad obhajcom tituly z Nitry sa však poriadne nadreli.

„Oceliari“ pred vlastnými fanúšikmi prehrávali po dvoch tretinách 0:2, keď už od druhej minúty hrali bez vylúčeného Bretta Pollocka a oba góly inkasovali v druhej dvadsaťminútovke. V tretej časti však prišiel veľký obrat, zariadili ho Tomáš Mikúš, Matúš Havrila a Josh Teves.

Náskok na čele

Zverenci trénera Dana Cemana si pripísali už štvrtý triumf bez prerušenia a v tabuľke vedú o 7 bodov pred Spišskou Novou Vsou, ktorá má k dobru jeden duel.

„Dávno som niečo také nezažil. Dohrávali sme to na pár ľudí a klobúk dolu pred tými, čo zostali a ubojovali to. V závere tam boli pre nás ťažké situácie, ale hoci sme hrali už len ôsmi plus Jaro Janus, zvládli sme to. Bol to infarktový zápas.

My sme našu vôľu po víťazstve ukázali už v samotnom úvode, keď sme ubránili päťminútové oslabenie. Potom sme dostali nejaké góly, ale bolo vidieť, že si ideme po body a stále hráme. Napokon sme to otočili. Je to cenné víťazstvom, pretože Nitra má kvalitné mužstvo a hrá kvalitný hokej,“ uviedol po stretnutí T. Mikúš podľa oficiálneho webu HC Košice.

Doplatili na netypické chyby

Podľa kouča Cemana bol tento zápas poriadne „divoký“.

„Bolo tam veľa emócií a po taktickej prvej tretine sme začali dobre tú druhú. Hrali sme veľa v útočnom pásme, ale doplatili sme na netypické chyby. Nitra má nebezpečných hráčov, ktorí využili protiútoky. V tretej tretine sme cítili, že máme šancu. Mali sme do nej dobrý vstup, cítili sme aj podporu fanúšikov.

Po strate vylúčeného Bretta Pollocka a zraneného Dannicka Martela zo seba naši hráči vyžmýkali maximum. Som hrdý na úsilie, ktoré hráči vynaložili v neľahkej situácii. Obzvlášť pri samotnom obrate i záverečnej hre hostí bez brankára. Celkovo to bol pre divákov veľmi vzrušujúci zápas,“ uviedol kanadský kormidelník.

Gól ho potešil

Dvadsaťpäťročný Havrila strelil svoj druhý gól v tejto sezóne.

„Snažím sa chlapcom pomáhať bojovnosťou, hrou v oslabeniach a každý gól samozrejme poteší. Útočník je tam aj od toho. Celkovo to bol naozaj ťažký zápas. Prišli sme o dvoch hráčov, ktorí sú pre nás dôležití. V druhej tretine sme navyše inkasovali z dvoch šancí Nitry.

Pred treťou tretinou sme si však povedali, že necháme na ľade všetko a zabojujeme až do konca. Dali sme do toho maximum a pomohli nám aj diváci. V závere nás veľmi podržal Jaro Janus a my mu za to ďakujeme. Nechali sme tam srdce,“ zhodnotil.

V piatok šláger na Spiši

Najbližšie sa Košičania predstavia v piatok 24. januára na ľade Spišskej Novej Vsi. Zatiaľ naposledy tam triumfovali pred viac ako rokom (19.1. 2024, pozn.). Nasledovalo šesť prehier napriek tomu, že viackrát viedli aj o dva góly.

„Možno by to už raz chcelo, aby sme nevyhrávali 2:0. Verím však tomu, že každá séria sa raz zlomí a snáď nadišiel čas, aby sme to tam zlomili. Bavili sme sa o tom už viackrát a tá séria je náročná. Raz sa to však skončiť musí a toto bude náš piatkový cieľ,“ poznamenal s úsmevom Havrila.