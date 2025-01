Rarita v slovenskej extralige. V drese Košíc nastúpili v rovnakej formácii dvojičky, ich otec tiež kedysi obliekal dres "oceliarov" - VIDEO

V utorňajšom (14.1.) stretnutí slovenskej Tipos extraligy medzi Košicami a Zvolenu sa udiala neobvyklá situácia. V jednom zápase, a dokonca aj formácii, si zahrali dvojičky. Napokon sa mohli radovať z výhry 3:2.

„V deväťdesiatych rokoch tlieskali košickí fanúšikovia dvojičkám Petrovi a Pavlovi Zůbekovcom, v sezóne 2012-13 si užili spoluprácu Richarda a Róberta Hunovcov a v súboji 38. kola proti Zvolenu zažili ďalší z raritných momentov spolupráce dvojčiat. K Antonínovi Bartošovi sa vo štvrtej formácii premiérovo pridal Jan,“ píšu „oceliari“ na svojom webe.

Zatiaľ čo pre Jana to bol prvý zápas v extralige, jeho brat Antonín si zahral už v 95 stretnutiach. Narodili sa 21. mája 2003 v Českých Budějoviciach, keď tam ich otec Peter pôsobil.

Je vďačný

„Veľmi som si to užil. Atmosféra bola super a brat mi dával neustále nejaké rady. Najmä do defenzívy, pretože on je obranca. O tomto momente sme snívali od malička a k dokonalosti chýbalo už len to, aby bol na ľade aj náš otec,“ prezradil Jan.

Otec Peter sledoval výkon svojich synov z tribúny a po zápase bol rozhodne spokojný. Aj on pôsobil počas aktívnej kariéry v metropole východu.

„Pred zápasom sme sa zhovárali a vravel mi, aby som nestresoval a užil si to. Samozrejme, rád by som dostával podobný priestor častejšie. Musím na tom pracovať v Humennom a potom je to na tréneroch. Ja som každopádne za túto šancu vďačný,“ dodal Jan.

Dostal pochvalu

Tréner Dan Ceman nevylúčil prípadné ďalšie štarty mladého útočníka pôsobiaceho v prvoligovom Humennom. S jeho výkonom bol spokojný.

„Bol to jeho prvý zápas na takejto úrovni. Nie je to vysoký hráč, ale hral bojovne a štvrtý útok odviedol dobrú prácu. Chlapci pomohli vyťaženým formáciám vydýchnuť si a presne toto od nich chceme. Nehrali veľa, ale mali kvalitné striedania.“

Povolanie Jana do „áčka“ bolo aj pre výraznú maródku v drese „oceliarov“. Do súboja proti Zvolenu nemohlo vykorčuľovať až deväť hráčov základnej zostavy.

„Opäť sme mali veľa zranených hráčov, ale mali sme dobrý štart. V druhej tretine nás dobre napádajúci súper dostal do istých problémov, pričom to pramenilo z horšieho vyvážania pukov z pásma. Napriek tomu sme si vytvorili veľa čistých šancí. V tretej tretine sme ukázali srdce a pomohli sme si dobrými presilovými hrami,“ zhodnotil výhru Ceman.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zvolen prehral tretí zápas z uplynulých štyroch a naďalej figuruje na 10. mieste. Jeho náskok pred zlepšujúcim sa Liptovským Mikulášom sa zmenšil na štyri body.

Na druhej strane, Košičania sú na prvom mieste tabuľky. Aj napriek šiestim prehrám z ostatných desiatich meraní síl vedú o štyri body pred Spišskou Novou Vsou.