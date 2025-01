Do NHL sa chce dostať cez inzerát. Slovenský brankár zdieľal príspevok o svojich kvalitách

Iba 17-ročný brankár Matúš Volovár zdieľal na sociálnej sieti príspevok o svojich kvalitách. Urobil tak v skupine s názvom Junior Hockey Camps and Showcases.

Uviedol tam svoje meno, vek, výšku, váhu aj aktuálny klub. „Momentálne chytám za HK Dubnica U20 s úspešnosťou zákrokov 93,48 % a taktiež sa zúčastňujem tréningového procesu s mužským tímom, ktorý súťaží v 2. slovenskej lige,“ napísal Volovár.

Ďalej uviedol, že by si rád zahral v Kanade, USA alebo Fínsku. „Ak viete o nejakých tímoch alebo programoch, ktoré by mohli byť vhodné, budem veľmi vďačný za vaše rady alebo kontakty,“ doplnil nádejný gólman.

Ľutoval by

Spomínaná skupina má vyše 47-tisíc členov. Jeho príspevok zatiaľ získal vyše 400 lajkov, 80 komentárov či 10 zdieľaní.

„Nahovoril ma na to kamarát, ktorý to tiež v minulosti skúšal. Povedal som si, že za to nič nedám. Ak by som to neskúsil a niečo by sa pokazilo, ľutoval by som to,“ prezradil Volovár v rozhovore pre web sportnet.sme.sk.

Prvé skúsenosti naberal v mládežníckom tíme HOBA Bratislava. Neskôr sa presunul do Dolného Kubína, odkiaľ zakotvil v Dubnici. Tam dvakrát týždenne trénuje s „áčkom“.

Hokejom sa chce živiť

„Na Slovensku som spokojný, ale chcel by som si vyskúšať pôsobenie v zahraničí. Zatiaľ nič potvrdené nemám, ale som v kontakte s troma agentami z Kanady. Spoločne sa rozprávame o cene, koľko by to všetko stálo, kde by som mohol bývať, aké sú podmienky v klube, na tréningoch, koľko zápasov by som chytal a podobne,“ povedal mladík.

Uvedomuje si, že to nebude lacný špás, a preto vyhodnocuje, kde by sa mu to najviac vyplatilo. S rodinou dávajú dokopy peniaze.

„Z Kanady sa dá určite posunúť niekam vyššie a okrem toho si určite zlepším angličtinu. Raz by som sa chcel hokejom živiť a zámorie by mohol byť dobrý krok vpred,“ dodal Volovár. Aktuálne študuje na športovej škole v Trenčianskych Tepliciach.

Pre sportnet.sme.sk doplnil, že do zámoria odoslal videá z tréningov a zápasov a čaká na posudky trénerov brankárov.

O jeho budúcnosti sa zrejme rozhodne v marci, kedy si jednotlivé tímy skladajú súpisky pre ďalšiu sezónu.