Dlho bez seba nevydržali. Chára sa vracia do Bostonu - VIDEO, FOTO

Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára ukončil mimoriadne úspešnú kariéru v roku 2022.

Počas pôsobenia v NHL vystriedal len štyri kluby – New York Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins a Washington Capitals.

Najkrajšie chvíle zažil v Bostone, s klubom získal aj Stanley Cup v roku 2011. Ako kapitán viedol „medveďov“ v 14 sezónach, trikrát až do samotného finále play off, no iba raz zdvihli nad hlavy „svätý grál“.

Bude konzultant

Denník Boston Globe odhalil, že 47-ročný Chára bude pôsobiť v štruktúrach Bostonu ako konzultant. Za úlohu bude mať dohliadať a mentorovať hráčov, ktorým sa v aktuálnej sezóne príliš nedarí.

Ďalej by mal spolupracovať s generálnym manažérom Donom Sweeneyom a prezidentom klubu Camom Neelym.

Spomínaný web ďalej napísal, že ešte sa dolaďujú detaily zmluvy. „Tím Boston Bruins je nadšený, že môže komunikovať s Chárom ohľadom pozície poradcu. Zdeno nedávno naznačil, že má záujem pomôcť,“ priblížil Sweeney.

Množstvo úspechov

Rodák z Trenčína dosiahol v NHL významné míľniky. Podľa webu nhl.com odohral 1 680 duelov, v ktorých strelil 209 gólov a na 471 prihral. Dokopy tak nazbieral 680 bodov.

V roku 1996 ho draftoval klub z New Yorku – konkrétne Islanders. Tím si vybral obrancu z 56. miesta. Keď po štyroch rokoch zamieral do kanadskej Ottawy, tak začala jeho kariéra s písmenom na hrudi.

Bez prestávky od roku 2003 do konca v Bostone o 17 rokov neskôr bol buď asistentom alebo kapitánom. Získal cenu pre najlepšieho obrancu NHL v roku 2008 ako aj cenu pre najlepšieho lídra o tri roky neskôr.

Začiatkom roka ho experti zaradili do jedného z dvoch najlepších tímov Bostonu za posledných 25 rokov.

Chára drží aj rekord v počte stretnutí v NHL ako obranca. Predbehol legendárneho Američana Chrisa Cheliosa.

Počas MS v hokeji 2025 v Dánsku a Švédsku ho uvedú do Siene slávy IIHF.