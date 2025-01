V máji 2025 počas majstrovstiev sveta uvedú do Siene slávy IIHF aj Zdena Cháru - FOTO, VIDEO

aktualizované 3. januára 16:37

Niekdajší slovenský hokejový obranca Zdeno Chára bude od mája 2025 členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Do dvorany ho uvedú 25. mája vo švédskom Štokholme.

Chára strávil drvivú väčšinu hráčskej kariéry v zámorskej NHL a hokejistov Bostonu Bruins v roku 2011 priviedol k zisku Stanleyho pohára, o rok neskôr bol kapitánom slovenskej reprezentácie pri striebre na MS v Helsinkách 2012.

Okrem Cháru uvedú do Siene slávy IIHF aj švédskeho brankára Henrika Lundqvista, dánskeho útočníka Fransa Nielsena, českého krídelníka Davida Výborného, tiež švédsku brankárku Kim Martinovú-Hassonovú, kanadskú útočníčku Vicky Sunoharaovú a aj niekdajšieho prezidenta Fínskej hokejovej asociácie Kaia Hietarintu.

Hviezdou v NHL

Trenčiansky rodák Chára odohral v NHL dovedna 1680 stretnutí s bilanciou 209 gólov, 471 asistencií a 2085 trestných minút. V play-off pridal rovných 200 duelov a v nich 70 bodov (18+52).

Do profiligy vstúpil v sezóne 1997/1998 v tíme New York Islanders. Neskôr strávil štyri sezóny v Ottawe Senators a v lete 2006 zamieril do Bostonu.

Stanleyho pohár s Bostonom

Hral tam do leta 2020 a hokejistov Bruins priviedol do play-off v jedenástich zo štrnástich sezón v klube, zabudnúť nemožno na zisk Stanleyho pohára v roku 2011.

V počte štartov v organizácii je šiesty s 1023 duelmi, tretí je v produktivite obrancov (481 bodov, 148+333) za legendami Rayom Bourquom (1506) a Bobbym Orrom (888).

Hral aj v Európe

Neskôr potom strávil jednu sezónu vo Washingtone Capitals a ďalšiu v New Yorku Islanders. V NHL sa šesťkrát predstavil v Zápase hviezd a šesťkrát kandidoval na Norrisovu trofej, túto cenu pre najlepšieho obrancu získal za sezónu 2008/2009.

V súťaži zatiaľ ako jediný hráč absolvoval vo vyraďovacej časti spolu až 14 zápasov číslo sedem. Na klubovej úrovni v Európe hral za Trenčín, Piešťany, Spartu Praha, Färjestad a Lev Praha.

Dvakrát vicemajstrom sveta

Vo farbách slovenskej reprezentácie sa dvakrát stal vicemajstrom sveta (2000 a 2012). Na Slovensku ho dovedna šesťkrát vyhlásili za Hokejistu roka.

Predstavil sa aj na ZOH v rokoch 2006, 2010 a 2014. Na Svetovom pohári 2016 bol súčasťou strieborného Tímu Európy.

Po kariére hokejistu sa športu nevzdal a venuje sa vytrvalostným športom – behu či triatlonu.

Ašpiruje aj na Sieň slávy NHL

Chára patrí aj medzi adeptov na uvedenie do Hokejovej siene slávy v kanadskom Toronte. Veľkú šancu okrem neho majú aj Duncan Keith, Carey Price, Joe Thornton a Ryan Getzlaf.

Súčasťou Siene slávy IIHF sú zo Slovákov už aj Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka (obaja od roku 1998), Ján Starší (1999), Peter Šťastný (2000), Ladislav Horský (2004), Ladislav Troják (2011), Peter Bondra (2016), Žigmund Pálffy, Miroslav Šatan (obaja 2019) a Igor Liba (2024).