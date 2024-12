Dal šancu Schumacherovi. Bývalý šéf tímu F1 priznal, že mu diagnostikovali rakovinu

Bývalý majiteľ tímu motoristickej formuly 1 a mediálna osobnosť Eddie Jordan oznámil, že musel podstúpiť liečbu „pomerne agresívnej“ rakoviny. V podcaste „Formula For Success“, ktorý moderuje spolu s bývalým pretekárom F1 Davidom Coulthardom, Jordan prezradil, že ochorenie mu diagnostikovali tento rok.

V podcaste sa zároveň snažil povzbudiť poslucháčov, aby v prípade akýchkoľvek obáv o zdravie vyhľadali lekársku pomoc.

Choroba sa rozšírila do chrbtice a panvy

„Ešte v marci a apríli mi diagnostikovali rakovinu močového mechúra a prostaty. A potom sa rozšírila do chrbtice a panvy, takže to bolo dosť agresívne,“ uviedol Jordan. V reakcii na Coulthardove komentáre ohľadne chemoterapie dodal: „Boli tam veľmi temné dni. Ale našťastie sme to prekonali.“

Írsky podnikateľ Jordan prevádzkoval vlastný pretekársky tím v nižších motoristických sériách, kým v roku 1991 vstúpil do F1, kde dal prvú príležitosť neskoršiemu sedemnásobnému majstrovi sveta Michaelovi Schumacherovi.

V tíme Jordan pôsobili aj ďalší významní piloti F1 – Damon Hill, Rubens Barrichello či Heinz-Harald Frentzen.

Jordan predal tím v roku 2005 a po niekoľkých zmenách názvu dnes tím súťaží ako Aston Martin.