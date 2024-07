Chystáte sa na letnú dovolenku? Zistite, čo sa nesmie nachádzať v príručnej batožine

Zakázané predmety v príručnej batožine a tekutiny nad limit. Aj tie patria k najčastejším chybám Slovákov pri príprave na odlet na letnú dovolenku. Cestujúci na bezpečnostnej kontrole na letisku sa najčastejšie musia vzdať rôznych napodobenín zbraní, granátov, nábojov, a to aj ako prívesku na krk, alebo príveskov na opasok.

Platí to aj pre detské hračkárske zbrane typu vodnej pištole. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave upozornilo, že spomínané veci, ktoré cestujúci nemôže mať v príručnej batožine, si už následne nemožno vyzdvihnúť.

Tekutiny v objeme do 100 mililitrov

„Na dovolenku sa do príručnej batožiny neoplatí pribaliť si ani fľašu alkoholu či vína,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. Naďalej totiž platí, že tekutiny, pasty, gély, spreje možno mať v príručnej batožine umiestnené len v objeme do 100 mililitrov alebo 100 gramov, pričom musia byť uzatvorené v plastovom ZIPP vrecku s maximálnou kapacitou 1 liter.

„Sem sa radia aj potraviny, akými sú bryndza, treska, nátierky, paštéty, maslo a iné. Ak si želá cestujúci takéto predmety a potraviny prepraviť, musí ich umiestniť do podanej, nie príručnej batožiny,“ vysvetlila hovorkyňa.

Pitie alkoholu pred letom

Pred cestou lietadlom sa neoplatí preháňať to ani s popíjaním alkoholu. Ak zamestnanci letiska spozorujú pasažiera pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, podľa pravidiel leteckého dopravcu mu nie je umožnený odlet a nemá nárok ani na vrátenie ceny letenky. Ďalšou častou chybou cestujúcich je podľa letiskovej spoločnosti netrpezlivosť pri vybavení či meškaní letu.

„Vybavenie cestujúcich na odlet (check-in) aj prechod bezpečnostnou kontrolou sú pred odletom nevyhnutnými procesmi, ktoré si vyžaduje časový priestor a zároveň i trpezlivosť cestujúcich. Zbytočne si tak kaziť dovolenku nervozitou,“ podotkla Veronika Demovičová.

V letectve sú zároveň bežné, hoci nie je veľmi časté, i dlhšie meškania letov z dôvodu neskorého príletu lietadla z predchádzajúcej destinácie. A to pre slotovú reguláciu či technické príčiny.

Lekárske potvrdenie pred odletom

Počiatočná nepríjemnosť pre pasažierov však podľa letiska pre nich prináša neraz pozitívne dôsledky v podobe finančnej kompenzácie od leteckej spoločnosti. Cestujúci má na ňu podľa európskej legislatívy nárok v prípade meškania letov nad tri hodiny. Pred odletom je nemenej dôležité nezabudnúť na lekárske potvrdenie.

„Niektoré letecké spoločnosti vyžadujú pri zdravotných komplikáciách potvrdenie od lekára nie staršie ako 6, 7, 10 či 14 dní. Môže byť požadované na predpísanom formulári, tzv. Travel Clearance form, Fit to fly, MEDIF,“ priblížila Veronika Demovičová. Obvykle ho nájdete na webe spoločnosti, s ktorou sa chystáte letieť, v sekcii Prepravné podmienky.

Pokyny k jednotlivým potvrdeniam

„V prípade, že cestujúci nemá potvrdenie od lekára na predpísanom formulári požadovanom leteckým dopravcom, nemusí byť pripustený na odlet,“ dodala hovorkyňa bratislavského letiska.

Lekárske potvrdenie sa vyžaduje napríklad na zlomeniny (okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín), sadru (okrem sadier horných končatín a prstov horných končatín), nekomplikované jednoduché tehotenstvo (od 26. do 34. týždňa), nekomplikované viacpočetné tehotenstvo (od 20. do 28. týždňa), infekčnú chorobu (vrátane ovčích kiahní), poranenia hlavy (do 14 dní od udalosti), infarkt (do 21 dní od udalosti) či mŕtvicu (do 10 dní od udalosti).