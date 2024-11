Chcel by byť slovenský premiér v Zelenského pozícii? Je to neúcta, vraví Peter Weiss

Bývalý veľvyslanec v Česku a Maďarsku a dlhoročný politik Peter Weiss podporuje ideu, aby sa Slovensko masívne zúčastnilo na obnove Ukrajiny. Považuje to za benefit pre východné Slovensko, ktoré by vďaka modernej a silnej Ukrajine mohlo začať ekonomicky napredovať. Nepáčia sa mu však vyhlásenia niektorých slovenských politikov smerom k Ukrajine, trebárs aj na margo plánu víťazstva, ktorý nedávno predstavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Taktnejšie sa dalo povedať niečo o mierovom pláne, ktorý predostrel teraz prezident Zelenskyj, a aj vysokých predstaviteľov EÚ, ako že sa chytali pri tom pláne za hlavu. Veď to je neúcta. V hlavách ukrajinských politikov, v hlavách ukrajinských žurnalistov, obyvateľov stále sú tie neúctivé vyjadrenia na adresu Ukrajincov. Neúcta k obetiam, ktoré prinášajú, aby tá vojna nebola v Užhorode,“ povedal Weiss v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk.

V súvislosti s plánom víťazstva a vyhláseniami predstaviteľov slovenskej vlády Weiss podotkol: „Chcel by náš premiér byť v situácii premiéra, ktorému zobrali 20 % územia? Byť pod tlakom štvornásobnej presily a brániť to, čo je základ a zmysel existencie každého štátu? Brániť územnú celistvosť, brániť holé životy tých svojich spoluobčanov, robiť všetko možné, aby získal zbrane, aby získal podporu, aby jeho štát nepadol… Pretože Putin povedal, že Ukrajinci sú vlastne Rusi a že Ukrajina je umelý štát. Keby sme my boli v takejto situácii, tak ako by nám padlo, keby niekto povedal, že čo to ten slovenský premiér rozpráva, čo to tu blúzni o nejakých mierových plánoch.“