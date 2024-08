Zažite zábavu a dobrodružstvo na Kysuciach pod hviezdnou oblohou

Pripravte sa na nezabudnuteľný večer plný astronomických objavov, vzrušujúcich aktivít a jedinečných zážitkov. Kysucké múzeum a Krajská hvezdáreň v Žiline, organizácie pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozývajú 12. augusta 2024 ov večerných hodinách na podujatie Astrovlak „Hviezdna noc v skanzene“, ktoré sa uskutoční v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke.

Múzeum kysuckej dediny sa vyznačuje svojou unikátnou tmavou hviezdou oblohou, ktorá umožňuje pozorovať nebeské telesá voľným okom.

Preto Vás srdečne pozývame na nezabudnuteľný večer plný vesmírnych zážitkov. Pripravte si ďalekohľady a zvedavosť, pretože počas podujatia sa skanzen premení na centrum astronómie. V tento deň bude skanzen otvorený od 9.00 do 23.59 hod.

Steam locomotive in forest railways from village Vychylovka in the Kysuce region, Slovakia, Europe.

Večerný program začína o 20.30 hod. a návštevníkov čaká nočné pozorovanie oblohy, perzeídy, poučná prednáška, jazdy drezinou a nočná prehliadka múzea so svetlom lampášov.

Atrakciou bude aj prezentácia dvoch podsvietených 5-metrových modelov vesmírnych telies, vrátane Lunalónu, verného modelu Mesiaca, a modelu planéty Mars. Počas večera si budete môcť užiť aj opekačku pri ohnisku vedľa Bufetu pri Depe. Nezabudnite si priniesť potrebné potraviny na grilovanie.