Workshop „Krehká krása“ predstavil v Bratislave jedinečné remeselné umenie českého skla a bižutérie

Bratislava sa stala dejiskom unikátneho podujatia „Krehká krása“, ktoré prinieslo spojenie tradičného českého sklárskeho a bižutérneho umenia. Zástupcovia Zväzu výrobcov skla a bižutérie spolu s renomovanými remeselníkmi predstavili jedinečné ukážky fúkania skla a výroby vianočných ozdôb. Návštevníci si mohli nielen prezrieť, ale aj vlastnoručne vyskúšať tradičné techniky, ktoré patria medzi poklady českého kultúrneho dedičstva zapísaného na zozname UNESCO.

Tradícia, ktorá láka turistov z celého sveta

Svaz výrobců skla a bižuterie (ďalej SVSB), národná asociácia výrobcov skla a bižutérie v Českej republike, zastupuje 45 výrobných, obchodných firiem a remeselníkov, jeho členmi sú 4 stredné umelecké školy, Technická univerzita Liberec a Múzeum skla a bižutérie. Od roku 2024 je členom aj prvá slovenská firma – výrobca vianočných ozdôb Okrasa Čadca. Cieľom podujatia bolo nielen priblížiť bohatú históriu sklárstva a bižutérie, ale aj podporiť cestovný ruch do českých regiónov, ktoré preslávila remeselná zručnosť ich obyvateľov.

Dizajnérka Marie Horčičková predviedla umenie fúkania sklenených snehových vločiek. Foto: SITA/MM

„Prezentácia jedinečného českého skla, zapísaného na zozname UNESCO, spolu s bižutériou, ktorá patrí medzi žiadané exportné artikle, je skvelým príkladom, ako si vážiť kultúrne dedičstvo a tradície,“ povedala Nora Gill, riaditeľka agentúry CzechTourism Slovensko.

Interaktívny zážitok pre novinárov a cestovné kancelárie

Účastníci podujatia mali možnosť aktívne sa zapojiť do workshopov. Dizajnérka Marie Horčičková predviedla tradičné fúkanie sklenených snehových vločiek, zatiaľ čo Adéla Zezuláková zo Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Jablonci nad Nisou ukázala, ako vznikajú vianočné ozdoby. Účastníci si mohli vyskúšať nielen fúkanie skla, ale aj dekorovanie ozdôb či navliekanie šperkov.

Adéla Zezuláková zo Strednej odbornej školy remesiel a služieb Jablonec nad Nisou ukázala, ako sa fúkajú vianočné ozdoby. Foto: SITA/MM

Projekt Crystal Valley a výnimočné podujatia

SVSB aktívne pracuje na podpore českého sklárskeho a bižutérneho priemyslu. Projekt Crystal Valley, ktorého je zakladajúcim členom, je významnou iniciatívou na podporu turistiky v Libereckom kraji. Jednou z najprestížnejších udalostí je módna prehliadka „Made in Jablonec“, ktorá spája špičkové dizajnové a remeselné umenie. Toto podujatie sa koná od roku 2010 a stalo sa fenoménom na národnej i medzinárodnej úrovni.

V januári 2025 bude na premiére „Made in Jablonec“ predstavená kolekcia unikátnych sklenených šiat dizajnérky Jitky Klett v spolupráci so sklárňou Novosad&syn. Toto spojenie tradičného remesla s moderným dizajnom sľubuje neopakovateľný zážitok.

Módna prehliadka „Made in Jablonec“. Foto: Martin Kubišta

„Premiéra Made in Jablonec 2025 sa bude konať v Jablonci nad Nisou 29. januára 2025. Po dlhšej dobe privítame aj dizajnérku zo Slovenska – Jitka Klett predstaví unikátne sklenené šaty, vytvorené v spolupráci so sklárňou Novosad&syn z Harrachova. Od roku 2025 začne zväz spolupracovať na medzinárodnom projekte so Školou umeleckého priemyslu v Trenčíne,“ hovorí predseda Zväzu výrobcov skla a bižutérie, Pavel Kopáček. Viac informácií tu.

Národná výstava Krehká krása

SVSB je aj hlavným usporiadateľom národnej výstavy Krehká krása v Jablonci nad Nisou, ktorá sa od roku 2011 koná každoročne vždy v auguste. Výstava je prehliadkou bižutérneho a sklárskeho priemyslu Českej republiky a jej cieľovým zákazníkom je návštevník Jablonca nad Nisou, najmä rodiny s deťmi. Na tohtoročnom ročníku sa prezentovalo 50 vystavovateľov a návštevnosť za 4 dni dosiahla 14 000 osôb. Výstava je predajná a okrem toho má rozsiahly sprievodný program, ktorému dominujú módne prehliadky Made in Jablonec. Vďaka podpore štatutárneho mesta Jablonec nad Nisou a Libereckého kraja si zväz môže dovoliť vskutku ľudové vstupné 100,- CZK, deti do 15 rokov v sprievode rodičov neplatia vôbec. Viac informácií tu.

Od roku 2010 sa módna prehliadka Made in Jablonec stala fenoménom na národnej i medzinárodnej úrovni. Foto: Martin Kubišta

Pozvánka do sveta skla a bižutérie

Centrum bižutérie Krištáľový raj v Jablonci nad Nisou, ktoré SVSB prevádzkuje od roku 2022, je ukážkou toho, ako môže tradícia ožiť v modernej podobe. Na ploche 500 m² návštevníci nájdu viac ako 9500 unikátnych produktov od 46 českých výrobcov. Centrum je nielen predajným miestom, ale aj centrom kultúry a vzdelávania, kde sa konajú workshopy a tematické podujatia.

Bratislavské podujatie „Krehká krása“ tak ponúklo nielen pohľad do fascinujúceho sveta českého sklárstva, ale aj pozvánku na návštevu regiónov, kde táto tradícia stále žije a rozvíja sa.