Nové poklady Stredných Čiech: História, kultúra a dobrodružstvá v jednom

Stredné Čechy sa pýšia atraktívnymi a ľahko prístupnými turistickými destináciami. Okrem bohatej histórie, prírodných krás a živých tradícií každoročne prinášajú nové cestovateľské zážitky. Tento rok na tlačovej konferencii v Bratislave predstavila Stredočeská centrála cestovného ruchu novinky sezóny, pozývajúc návštevníkov do nových alebo renovovaných expozícií, pamiatok, kempov a na oslavy českej kultúry v Stredočeskom kraji. Čo všetko môžete tento rok zažiť?

Zlatá expozícia v Jílovom

Novú expozíciu Zlata otvorí koncom júna Regionálne múzeum v Jílovom pri Prahe. „Veľkorysý priestor po renovácii umožní návštevníkom nahliadnuť na zlato u nás aj vo svete z rôznych uhlov. Moderná inštalácia sľubuje interaktívny zážitok. Prvý, s kým sa pri vstupe do expozície ľudia stretnú, bude postava magistra Edwarda Kelleyho. Nahliadnuť sa dá do jeho alchymistickej dielne a vďaka rozšírenej realite uvidia návštevníci oživenú postavu mága a jeho tajuplné pokusy. Môžete prejsť „štôlňou“, kde budú vo vitrínach umiestnené vzorky zlata nielen z jílovského revíru, ale aj zo svetových lokalít,“ povedal Václav Švenda, zastupiteľ mestskej rady pre kultúru, pamiatkovú starostlivosť a cestovný ruch Stredočeského kraja. Nebudú chýbať dobové ťažobné stroje i hlavná reprezentatívna miestnosť „Zlato pre korunu“, expozícia ktorej sa venuje miestnemu zlatu a korunovačným klenotom.

Park Mirakulum. Zdroj foto: Archív SCCR

Glamping v Levanduľovom údolí

V júni otvára svoje brány eko glamping a kemp pre karavany a stany. Nový kemp „Pod tromi svätými horami“ leží v Levanduľovom údolí a rozprestiera sa na vápencových moriach s liečivou silou minerálnych morí Barrandien geoparku a pod svätými horami Plešivec, Svatý Jan pod Skalou a Kotýz. Eko kemp ponúkne desať glampingových domčekov so zameraním na kúpeľnú starostlivosť s využitím miestnych bio bylín, minerálov a liečivej vody, ktorá sa nachádza na pozemku. Okrem bylinných záhrad je možné využiť celostné procedúry i balíčky. Okolie navyše láka na pešie a cyklistické výlety k stredočeským hradom a ďalším turistickým lokalitám.

Škoda múzeum Zdroj foto: Archív SCCR

Pamätník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

Pôvodne barokový rodný dom slávneho českého skladateľa Antonína Dvořáka, nachádzajúci sa v blízkosti nelahozeveského zámku, predstavuje veľmi dôležitú destináciu pre milovníkov hudby z celého sveta. Areál spravuje nezisková spoločnosť Lobkowicz Collections, ktorá koncom apríla predstavila jeho premenu na hudobne zamerané kultúrne centrum. Múzeum zoznámi návštevníkov s prostredím a hudobnými motívmi Dvořákovho detstva s pomocou interaktívnych prvkov, audiovizuálnej technológie i kreatívne riešenej expozície s historickými exponátmi. Priestor je zároveň vzdelávacím centrom, ktoré bude ďalej inšpirovať a rozvíjať mladé hudobné talenty. Dom sa verejnosti otvorí 28.6. v rámci testovacej prevádzky.

Chateau Mcely Zdroj foto: Archív SCCR

Hrabalova chata v Kersku

Chata v Kersku sa stala domovom spisovateľa Bohumila Hrabala v roku 1965. Žil tu a tvoril až do roku 1996. Koncom roku 2021 ju kúpil Stredočeský kraj a spravuje ju Polabské múzeum, ktoré má k dispozícii aj časť pôvodného vybavenia. V máji otvorili expozíciu pripomínajúcu Hrabalov život, tvorbu aj vzťah k rekreačnej osade Kersko. „Jedným z cieľov obnovy bolo to, aby sa chata a záhrada vrátili do čo najvernejšej podoby, akú mali, keď sa tam Bohumil Hrabal zdržiaval,“ doplnil Václav Švenda.

Zámok Kačina. Zdroj foto: Archív SCCR

Sankturinovský dom v Kutnej Hore po renovácii

Kutná Hora otvorila opravený Sankturinovský dom v centre mesta. Do jeho priestorov sa vrátilo infocentrum a Galéria Felixa Jeneweina – maliara a ilustrátora. Pôvodne gotický, neskôr barokovo prestavaný objekt, vznikol na konci 13. storočia ako opevnená vežová stavba výrobného charakteru. V hutníckych zariadeniach sa tu spracovávala strieborná ruda. Zvláštnosťou je okrem iného historická veža, ktorej základy siahajú do hĺbky 7,5 metra. Na konci 15. storočia dom kúpil kráľovský zlatník Beneš z Trničí a prestaval ho na luxusný palác. Pri rozsiahlom požiari mesta v roku 1770 budova vyhorela a pri prestavbe získala dnešnú podobu.

Múzeum ľudových stavieb Kouřim. Zdroj foto: Archív SCCR

Nová expozícia v múzeu pivovarníctva

Národné múzeum pivovarníctva v Kostelci nad Černými lesy sa nachádza v autentických priestoroch historickej sladovne, pivovaru a sladového gápeľa, kde sa dochovala funkčná historická technológia z 30. rokov 20. storočia. Múzeum otvorilo v máji novú expozíciu s novým prehliadkovým okruhom, ktorého súčasťou bude aj výstava o podnikaní židovskej komunity na Kolínsku, Kostelecku, Českobrodsku a Kouřimsku. Múzeum je súčasťou komplexu Černokosteleckého pivovaru. Ten okrem iného láka na dobré jedlo a pivo „Dešťoffka“, „Vycpaná vydra“ a „Černá svině“.

Nový Dom prírody Českého krasu

Český kras predvlani oslávil päťdesiat rokov od svojho vyhlásenia a tento rok dôjde k otvoreniu dlho očakávaného nového návštevníckeho centra. Na konci marca otvorili Dom prírody Českého krasu, ktorý je reprezentatívnym návštevníckym centrom a zároveň vstupným priestorom do Koněpruských jaskýň. Záujemcovia sa môžu zoznámiť s prírodou a významom Českého krasu, chránenej krajinnej oblasti, chrániacej najcennejšiu časť barrandienskej panvy. V Dome prírody Českého krasu sa myslí aj na zábavu, čakajú vás pokusy i preliezanie umelou jaskyňou.

Pútnické miesto Maková hora. Zdroj foto: Archív SCCR

Projekt „Pustiť k vode“

Častým cieľom rekreantov v stredných Čechách sú vodné diela na rieke Vltave, rovnako ako toky ostatných riek. Medzi tradičné vodácke rieky patrí Sázava a Berounka. Labe a Vltava sú ako stvorené pre rekreačnú plavbu a výletné lode. Pre pokojný odpočinok pri vode si návštevníci vyberajú pieskovne a kúpaliská. „V máji sme spustili nový turistický produkt pod názvom Pustiť k vode. Cieľom je predstaviť návštevníkom komplexnú ponuku služieb, aktivít a zážitkov pri vode i na vode,“ uviedol za SCCR Patrik Macho, koordinátor vodnej, cyklistickej a železničnej turistiky.

Smetana 200 – výročie skladateľa

Česko si tento rok pripomína 200 rokov od narodenia hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu. Na jeho život a dielo upozornia podujatia v rámci projektu Smetana 200, ktorého poslaním je oslava českej kultúry a hudobnosti. „Odkaz celosvetovo známeho skladateľa si pripomenú aj stredné Čechy. Oslavy a spomienky sa chystajú v Jabkeniciach, v Chateau Mcely alebo na zámku Loučeň, kde Bedřich Smetana hrával. Prehľad ďalších akcií bude postupne zverejňovaný na www.strednicechy.cz,“ uviedol Jakub Kulhánek, riaditeľ Stredočeskej centrály cestovného ruchu.

Hrad Český Šternberk. Zdroj foto: Archív SCCR

Znovuotvorenie zvonice Borek u Suchomast

V minulom roku prebehla rekonštrukcia zdevastovanej barokovej zvonice – murovanej stavby, ktorá sa nachádza na návrší v blízkosti Kostola sv. Mikuláša. Stavba vznikla v druhej polovici 18. storočia na mieste pôvodnej drevenej zvonice, ktorá bola vystavaná v roku 1517. Návštevníci môžu od Veľkej noci nahliadnuť do priestorov jednej z najstarších zachovaných zvoníc v Česku a vidieť viac ako 500 rokov starý zvon z dielne majstra Bartoloměja v Novom meste Pražskom. Tento zvon majster odlial v roku 1517 pre zvonicu na Borku a v marci 2024 sa sem po 30 rokoch vrátil späť. Návštevníkov uchváti krásny výhľad na krajinu a neuveriteľný genius loci. V priebehu roka sa plánuje aj revitalizácia pozemku okolo zvonice.

Příhrazské skály. Zdroj foto: Archív SCCR

Stredné Čechy žijú filmom

Milovníci českých aj zahraničných filmov vyhľadávajú v stredných Čechách miesta, ktoré poskytli filmové kulisy tvorcom rozprávok, dramatických filmov, neraz i oscarových, rovnako aj tvorcom seriálov – českých i zahraničných. Filmové putovanie návštevníkov zavedie na hrady, zámky, do historických miest, ale aj divokej prírody alebo technických pamiatok. V regióne pomáha filmárom s výberom lokácií Stredné Čechy Filmová kancelária, ktorá je súčasťou SCCR. Nechýbajú ani Stredné Čechy Convention Bureau, ktoré sa zameriava na propagáciu MICE segmentu.

Zdroj foto: Archív SCCR

Nové kempingové státie v kempe Trhovky

Najväčší z kempov, ktoré prevádzkuje obec Milešov na brehoch Orlického jazera, sú Trhovky. V tohtoročnej sezóne tu budú sprevádzkované nové kempingové státia. Vznikne 36 nových miest pre karavany a obytné vozidlá vrátane prípojok na vodu, odpad a elektrinu. Obľúbený kemp má 200 metrov dlhú pláž a v susedstve tenisové kurty, ihrisko na plážový volejbal alebo squash. K dispozícii je obchod s potravinami a tri reštaurácie. Neďaleko je možné navštíviť pútnické miesto Svatá Hora pri Příbrami alebo zámok Orlík.