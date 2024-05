Rok českej hudby 2024: Významné hudobné festivaly v Česku

V Bratislave sa vo štvrtok 23. mája stretli zástupcovia piatich významných hudobných festivalov z Českej republiky, aby na tlačovej konferencii predstavili hlavné lákadlá svojich aktuálnych ročníkov, venovaných Roku českej hudby 2024. Tento rok oslavuje 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu (1824-1884) a ďalších významných jubilantov, ako sú Antonín Dvořák (1841-1904), Leoš Janáček (1854-1928) a Josef Suk (1874-1935).

Tlačovú konferenciu otvoril veľvyslanec ČR na Slovensku, J.E. Rudolf Jindrák, ktorý vyzdvihol historicko-kultúrne prepojenia medzi Českou republikou a Slovenskom. Nora Gill, riaditeľka agentúry CzechTourism Slovensko, ktorá konferenciu organizovala, zdôraznila význam hudobných festivalov a portálu kudyznudy.cz, ktorý ponúka prehľad o hudobných podujatiach a miestach spojených s českými skladateľmi. „Hold českým hudobným velikánom vzdáva Česká republika práve prostredníctvom hudobných festivalov. Viaceré z nich si za dobu svojej existencie získali medzinárodné uznanie a dátumy ich konania sú v kalendároch milovníkov hudby zaznačené s veľkým predstihom. Prehľad o hudobných podujatiach – koncertoch, festivaloch ale aj o múzeách venovaných hudbe, o rodných domoch skladateľov alebo o ďalších miestach spojených s ich tvorbou či životom Vám prináša portál agentúry CzechTourism kudyznudy.cz. Vďaka nemu si môžete naplánovať svoju návštevu a pripraviť si itinerár zážitkov pohodlne a vopred. Hudba sa dá počúvať kdekoľvek, ale lepšie ju pochopíte, keď poznáte aj atmosféru miest, kde vznikala“, povedala na margo Roku českej hudby Nora Gill.

Medzinárodný festival Mahler Jihlava, foto Jakub Koumar

Medzinárodný festival Mahler Jihlava – Hudba tisícov 2024 (18.5. – 22.9. 2024)

Festival Mahler Jihlava sa tento rok nesie v duchu témy „Gustav Mahler – české stopy“. Program zahŕňa diela Smetanu, Dvořáka a ďalších významných českých skladateľov. Vrcholom bude projekt „Moja vlasť pred mojou vlasťou“ s dielami menej známych autorov, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry ČR.

7. júla 2024 sa v rodnom Kališti pri Humpolci uskutoční tradičný narodeninový koncert, zaznejú Mahlerove piesne v podaní uznávaného nemeckého barytonistu Franza Hawlatu. Na jeseň sa festival plne sústredí predovšetkým na diela českých autorov, konkrétne Leopolda Koželuha, Pavla Vranického či Bedřicha Smetanu.

Viac na: www.jihlava.cz/festival/ a www.mahler2000.cz

Medzinárodný hudobný festival Leoša Janáčka (30.5. – 3.7. 2025)

Festival v Ostrave oslávi 170. výročie narodenia Leoša Janáčka a prinesie vystúpenia špičkových interpretov ako Claire Booth a Jessica Cottis. Program sa uskutoční v siedmich mestách Moravskosliezskeho kraja a ponúkne širokú škálu koncertov vrátane svetových premiér.

„V Ostrave vystúpi na otváracom koncerte Janáčkovho festivalu, ktorý bude poctou nielen Leošovi Janáčkovi, ale aj skvelým ženám interpretkám. Symfonický orchester Českého rozhlasu totiž povedie austrálsko-britská dirigentka Jessica Cottis, umelecká riaditeľka a šéfdirigentka Canberra Symphony Orchestra,“ uviedol riaditeľ Medzinárodného hudobného festivalu (MHF) Leoša Janáčka Jaromír Javůrek a dodáva, že návštevníci festivalu nesmú zabudnúť na koncerty dvoch výborných poľských symfonických orchestrov s českými sólistami. „Oba koncerty sa uskutočnia v Dome kultúry Poklad v Ostrave-Porube. Na tom prvom prednesie 6. 6. Karel Košárek za sprievodu Filharmónie Opole populárnu Gershwinovu Rapsódiu v modrom. Na tom druhom zaznejú husľové koncerty Jozefa Myslivečka a W. A. ​​Mozarta v podaní Ivana Ženatého. Sinfonia Varsovia bude práve na tomto koncerte 19. 6. prvýkrát hrať pod taktovkou mladého českého dirigenta, laureáta medzinárodných súťaží Jiřího Habarta.“ K lákadlám patrí aj vystúpenie držiteľa Rádu britského impéria z roku 2023 – tenoristu Nickyho Spenceho v Janáčkově Zápisníku zmizelého.

Viac na: www.mhflj.cz

66. ročník Smetanovej Litomyšle (8.6. – 7.7. 2024)

Národný festival Smetanova Litomyšl oslávi 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu uvedením všetkých jeho opier. Okrem Smetanových diel budú na programe aj ďalšie významné opery a koncerty, pričom festival sprevádzajú aj rôzne sprievodné podujatia. „Dĺžkou aj rozsahom bude tento festival najväčší od svojho vzniku v roku 1946,“ informuje dezignovaný umelecký riaditeľ Marek Šulc.

Česká filharmonie, foto Petra Hajská

Festival zaháji Česká filharmónia pod taktovkou svetovo uznávaného českého dirigenta Jakuba Hrůšu reprezentatívnym prierezom Smetanovho diela a Moja vlasť pod vedením Tomáša Netopila ho uzavrie. Zaznejú aj ďalšie opery, ako Janáčkova Jej pastorkyňa či Quo vadis Sylvie Bodorovej i špeciálne komponované koncerty s veľkým obsadením, ako sú záverečný diel tetralógie Sólo pre 100 sláčikov či program o pive a pivovaroch. Chýbať nebudú intímnejšie ladené komorné vystúpenia, sólové recitály či duchovná hudba.

Viac na: www.smetanovalitomysl.cz

Lednicko-valtický hudobný festival 2024 (14.9. – 12.10. 2024)

Festival sa sústredí na vzájomnosť hudobného bohatstva a slobodomurárskej symboliky, pričom zahŕňa koncerty v nádherných UNESCO lokalitách Lednicko-valtického areálu. Vrcholom bude galakoncert na zámku Valtice s vystúpením Maxim Vengerova.

Za vyzdvihnutie stojí šiesty koncert LVHF 2024, ktorého program vymaní festivalovú atmosféru z jej klasického prúdu. Svojich návštevníkov prenesie do 20. storočia, do doby, keď je z USA do Európy importovaná Sweet and Dance Music. Pocta Dukovi Ellingtonovi, americkému jazzovému mágovi a zároveň slobodomurárovi, v autentickej interpretácii Bratislava Hot Serenaders sa uskutoční na zámku Mikulov.

Viac na: www.lvhf.cz

Braniboři v Čechách, foto Martin Popelář

Janáček Brno (1.11. – 24.11. 2024)

Festival prinesie novú inscenáciu opery „Výlety páně Broučkovy“ a prierez Janáčkovou tvorbou. Na festival sa po strhujúcom prevedeníZápisníka zmiznutéhona minulom ročníku vracia britský tenoristaNicky Spence,tentoraz v úlohe Mateja Broučka. „Nová festivalová produkcia vzniká v koprodukcii s Teatro Real Madrid a Staatsoper Unter den Linden Berlin, pre festival je to ďalší významný krok k šíreniu Janáčkovho diela na svetových javiskách s poprednými interpretmi,“hovoríJiří Heřman, umelecký šéf opery NdB.

Vrcholom bude sté výročie premiéry „Príhod líšky Bystroušky“ a uvedenie menej známych diel, ako je opera „Šarlatán“ Pavla Haasa.

Viac na: www.janacek-brno.cz a www.leosjanacek.eu/festival-jb a www.leosjanacek.eu/janacek170

Jessica Cottis, foto: Archív JC

Rok českej hudby 2024 a 104. výročie založenia SND

Opera SND oslavuje Rok českej hudby 2024 novou inscenáciou Smetanovej opery „Hubička“ a ďalšími významnými dielami ako „Predaná nevesta“ a „Rusalka“. Na sezónu 2024/2025 pripravuje aj Janáčkovu operu „Příhody lišky Bystroušky“.

„Opera SND bude pokračovať v oslavách Roku českej hudby 2024 aj v novej sezóne, a to uvedením novej inscenácie zásadného diela Leoša Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Operná rozprávka pre dospelých zaznie v hudobnom naštudovaní svetovej dirigentskej hviezdy Juraja Valčuhu a v réžii medzinárodne renomovanej slovenskej režisérky Slávy Daubnerovej. Jej pohľad na Janáčkovu operu je súčasnou a veľmi osobitou interpretáciou rozprávkového príbehu, ktorému dominuje sugestívna analýza medziľudských vzťahov a téma vzťahu človeka k prírode“, uviedol dramaturg opery SND Jozef Červenka.

Viac na: snd.sk/program

Rok českej hudby 2024 sľubuje bohatý program plný nezabudnuteľných hudobných zážitkov, ktoré oslavujú významné výročia českých skladateľov a ich prínos do svetovej hudobnej histórie.