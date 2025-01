Najzaujímavejšie viacdňové treky na svete: Zažite životné dobrodružstvo

Ak ste pripravení opustiť komfort každodenného života a zažiť skutočné dobrodružstvo, stredne náročné viacdňové treky sú skvelou voľbou. Tieto trasy vás prevedú nádhernými horskými hrebeňmi, pobrežnými cestami či rozľahlými údoliami, pričom nevyžadujú extrémnu fyzickú kondíciu ani špeciálne horolezecké zručnosti.Vybrali sme pre vás niekoľko najkrajších a najzaujímavejších stredne náročných viacdňových trekov z rôznych kútov sveta.

1. Tour du Mont Blanc (Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko)

Dĺžka trasy: 170 km

Trvanie: 8 – 11 dní

Najvyšší bod: 2 665 m n. m.

Náročnosť: stredná až vysoká

Tour du Mont Blanc je jedným z najikonickejších trekov v Európe, ktorý vedie cez tri krajiny – Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko – okolo majestátneho masívu Mont Blanc. Počas tohto treku budete prechádzať cez vysokohorské priesmyky, hlboké údolia a malebné horské dedinky.

Trasa je dobre značená a po ceste nájdete množstvo horských chát a ubytovní, kde môžete prespať a doplniť si zásoby. Najkrajšie momenty zažijete na priesmykoch ako Col de la Seigne či Col des Fours, odkiaľ sa otvárajú dychberúce výhľady na zasnežené vrcholy a ľadovce. Ak máte radi vysokohorskú turistiku a chcete zažiť intenzívny kontakt s alpskou prírodou, tento trek je pre vás ideálny.

2. Inca Trail (Peru)

Dĺžka trasy: 43 km

Trvanie: 4 dni

Najvyšší bod: 4 215 m n. m. (priesmyk Dead Woman’s Pass)

Náročnosť: stredná

Inca Trail je jedným z najznámejších trekov na svete, ktorý vás dovedie až k legendárnemu Machu Picchu, stratenému mestu Inkov. Táto historická trasa vedie cez andské hory, starobylé kamenné cesty a archeologické ruiny, pričom ponúka nezabudnuteľné výhľady na okolité vrcholy a údolia.

Cesta začína v blízkosti mestečka Ollantaytambo a prechádza niekoľkými archeologickými lokalitami, kde si môžete predstaviť, ako túto trasu pred storočiami využívali pôvodní obyvatelia.

Najnáročnejším úsekom je výstup na Dead Woman’s Pass (4 215 m n. m.), ktorý preverí vašu kondíciu, no odmení vás úžasným výhľadom. Na záver treku vás čaká magický východ slnka nad Machu Picchu, ktorý je jedným z najkrajších zážitkov, aké môžete na treku zažiť.

3. Laugavegur Trek (Island)

Dĺžka trasy: 55 km

Trvanie: 4 – 5 dní

Najvyšší bod: 1 100 m n. m.

Náročnosť: stredná

Laugavegur Trek patrí medzi najkrajšie viacdňové trasy v severských krajinách a je jednou z hlavných turistických atrakcií Islandu. Trasa vedie z oblasti Landmannalaugar do Thórsmörku a ponúka dychberúce výhľady na sopečné pohoria, horúce pramene, ľadovce a nekonečné lávové polia.

Trek je výnimočný svojou farebnosťou – prechádzate cez geotermálne oblasti s farebnými ryolitovými skalami, zelenými machovými planinami a zasneženými vrchmi. Po ceste je možné prenocovať v horských chatách, no veľa turistov si volí možnosť stanovať. Na trase vás môže prekvapiť rýchlo sa meniace počasie, preto je dôležité byť dobre pripravený a mať so sebou kvalitné oblečenie do dažďa a vetra.

4. Tatranská magistrála (Slovensko, Poľsko)

Dĺžka trasy: 72 km

Trvanie: 3 – 5 dní

Najvyšší bod: 2 037 m n. m. (Sedlo pod Ostrvou)

Náročnosť: stredná

Tatranská magistrála je najdlhšia značená turistická trasa vo Vysokých Tatrách, ktorá vedie od západu na východ, prechádzajúc cez najkrajšie oblasti slovenských a poľských Tatier. Trek začína pri Podbanskom a končí pri Zelenom plese. Po ceste vás čakajú nádherné výhľady na tatranské štíty, ľadovcové plesá a husté lesy.

Magistrála je vhodná pre turistov s dobrou kondíciou, pričom najnáročnejšie úseky zahŕňajú stúpanie cez sedlá a zostupy po skalnatých chodníkoch. Po ceste je možné prenocovať v niekoľkých horských chatách, ako je Chata pri Popradskom plese či Chata pri Zelenom plese. Tento trek je ideálny pre tých, ktorí chcú zažiť krásy vysokohorskej prírody bez potreby bivakovania či nosenia ťažkej výbavy.

5. Alta Via 1 (Taliansko, Dolomity)

Dĺžka trasy: 120 km

Trvanie: 8 – 10 dní

Najvyšší bod: 2 752 m n. m. (Lagazuoi)

Náročnosť: stredná

Alta Via 1 je jedným z najkrajších trekových chodníkov v Dolomitoch. Trasa začína pri jazere Braies a vedie cez skalnaté dolomitské hrebene, zelené horské lúky a malebné alpské dedinky. Celý trek ponúka úžasné výhľady na ikonické dolomitské vrcholy, ako sú Tre Cime di Lavaredo či Lagazuoi.

Po ceste sa nachádza viacero horských chát, kde môžete prespať a občerstviť sa tradičnými talianskymi jedlami. Trasa je pomerne dobre značená a zvládnuteľná aj bez sprievodcu, no premenlivé počasie a niektoré exponované úseky vyžadujú opatrnosť. Alta Via 1 je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú zažiť jedinečné alpské prostredie bez extrémnych nárokov na fyzickú kondíciu.

6. West Highland Way (Škótsko)

Dĺžka trasy: 154 km

Trvanie: 7 – 8 dní

Najvyšší bod: 550 m n. m.

Náročnosť: stredná

West Highland Way je jedným z najznámejších trekových chodníkov v Európe, vedúcim cez malebné škótske vrchoviny. Trasa začína v Milngavie neďaleko Glasgowa a končí v Fort William pod horou Ben Nevis, najvyšším vrchom Škótska. Po ceste prejdete cez krásne údolia, rašeliniská a jazerné oblasti, ako je slávne Loch Lomond.

Aj keď sa nejedná o vysokohorskú túru, škótska príroda vie byť drsná a nepredvídateľná, najmä kvôli častým dažďom a vetru. Po ceste nájdete ubytovanie v podobe malých penziónov či kempov, pričom mnohí turisti volia kombináciu stanu a horských chát.