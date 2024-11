Jeseň je ideálny čas na dovolenku: V týchto krajinách Európy a jej okolí sa opálite aj v novembri

Zatiaľ čo Slovensko bojuje s čoraz kratšími dňami, 10-15 stupňami a upršanými ránami, na juhu Talianska či Španielska stále panuje príjemných 23 stupňov. Ceny za letenky a ubytovanie klesajú na polovicu a na plážach už stretnete iba domácich. Ak sa vám pri tejto predstave rozžiarili oči, pretože nie ste fanúšikom augustového cestovateľského ošiaľu, najlepší čas na dovolenku pre vás bude určite jeseň.

Koniec októbra a najmä november je to zvláštne obdobie, kedy už všetky krásne listy zo stromov opadali, lesy zošediveli a na jesennú turistiku sú už rána prichladné. Rozprávkový december a vôňa Vianoc je tiež ešte ďaleko a človek často nevie, čo s dlhými večermi. Máme pre vás tip – zbaľte sa a vyberte sa na pár dní či na týždeň za teplom na juh. Slnko vám okrem vitamínu D a endorfínov opäť dodá chuť a energiu do života aj do práce.

1. Sardínia

Nádherný taliansky ostrov „dostal do vienka“ 300 slnečných dní ročne. To znamená, že ak sa na Sardíniu vyberiete na jeseň, pravdepodobne budete mať každý deň bez obláčika, keďže drvivá väčšina upršaných dní pripadá na zimné mesiace. Navštíviť ostrov počas jesene odporúčajú aj domáci.

„V októbri sa teplota pohybuje okolo tých 20 °C, pričom teplota vody je stále vhodná na kúpanie a slnko na opaľovanie. Podobne ako v máji, aj v októbri je na Sardínii menej turistov a pláže nie sú také preplnené ako počas hlavnej sezóny. Ceny ubytovania vychádzajú taktiež výrazne lacnejšie, ako v lete,“ píše na svojom blogu Slovák žijúci na ostrove.

2. Sicília

Rodisko talianskej mafie je ako stvorené na dovolenku mimo sezóny. Teploty medzi októbrom a novembrom tu kolíšu okolo príjemných 21 až 25 stupňov Celzia. Teplota vody dosahuje cca 20 stupňov, čo nie je ideálne na čvachtanie, no pre odvážnejších plavcov predstavuje príjemné osvieženie.

3. Kanárske ostrovy

Vymaniť sa na týždeň z pracovného kolobehu a utiecť na Kanárske ostrovy je počas októbra či novembra skvelý nápad. Priemerná októbrová teplota vzduchu je 23 stupňov a do konca novembra takmer vôbec neklesne – len o dva stupne na príjemných 21.

Ideálna je novembrová destinácia ostrov Gran Canaria alebo menšia Fuerteventura s omnoho lacnejším ubytovaním než počas letnej sezóny. Kanárske ostrovy sú zaujímavé tým, že teplota je počas roka veľmi stabilná s najchladnejším mesiacom januárom, kedy teplota nie je nižšia ako 18 stupňov.

4. Grécke ostrovy

Grécko má cez 6-tisíc ostrovov, z nich len niečo cez 200 je obývaných a z toho Slováci poväčšine dovolenkujú iba na Kréte, Korfu, Rodose a Santorini. Počuli ste však o ostrovoch ako Paros, Kos, Naxos, Ios, Tilos či Lefkada, ktoré sú rovnako krásne a oveľa lacnejšie?

Malé grécke ostrovy sú neobjavené klenoty a počas jesene je na nich rovnako teplo ako na „Kanároch“. Platí tu však zásada, čím južnejší ostrov, tým teplejšie. Na každý ostrov sa dostanete buď loďou alebo trajektom, na ktorý si môžete zarezervovať lístky vopred online alebo mimo sezóny pokojne aj priamo v prístave.

Trajekty na malé ostrovy premávajú z Atén z veľkých ostrovov s letiskami, takže nebudete mať problém dostať sa na ktorýkoľvek z nich. Ceny na ostrovoch sú mimo sezóny polovičné, a tak vás apartmán pri pláži vyjde od 40 eur/noc.

5. Juh Portugalska

Najjužnejší región Portugalska Algarve patrí vďaka svojej polohe k najteplejším častiam Európy. Jeho 150 pláží vyhrieva slnko 300 dní v roku a aj na jeseň si na nich môžete užiť príjemných 20 stupňov.

Atlantik je mimo sezóny ľadový, takže pravdepodobne sa neokúpete, no biely piesok, oranžové kamenné útesy a tyrkysová voda stoja za návštevu tohto jedinečného miesta.

Podľa správy Post Office Travel Money z januára 2024 sa Algarve vyšplhalo na špičku rebríčka najlacnejších dovolenkových destinácií Európy.

6. Madeira

Fotogenická Madeira nie je iba rajom dovolenkárov, ale aj nadšencov turistiky. Práve jej rozmanitosť sľubuje dokonalý výlet aj počas jesenných mesiacov. Teplota vzduchu je vtedy ideálna na trekovanie po horách, posedávanie na terasách kaviarní v malebných dedinkách a popíjanie typického portugalského vína.

Po turistike si môžete dopriať osvieženie v mori, ktorého teplota dosahuje vďaka teplému Golfskému prúdu od 18 do 22 stupňov. Bežné teploty v novembri sa pohybujú medzi 19 a 22 stupňov a hoci na ostrove môže občas spŕchnuť, zrážky nikdy netrvajú dlho.

7. Egypt

V Egypte začína v októbri druhá sezóna. Vďaka celoročne vysokým teplotám umožňuje návštevu v ktoromkoľvek mesiaci a po letných štyridsiatkach nastupujú príjemné tridsiatky. Teplota vody sa počas roka veľmi nemení – v lete má more priemerne 29 °C, na jeseň 26 °C a v zime 23 °C. Pobrežie Stredozemného mora je však o niečo chladnejšie ako pobrežie Červeného mora, ktoré je plytšie a rýchlejšie sa zohreje.

Pokiaľ je Egypt destinácia, nad ktorou uvažujete, odporúčame ho navštíviť práve na jeseň, kedy po hlavnej sezóne okrem neznesiteľných teplôt klesnú aj ceny hotelov a náklady na dovolenku sa vám znížia na polovicu. Jedinou nevýhodou sú typické púštne noci, ktoré sa napriek teplému dňu môžu ochladiť aj na 13 stupňov.