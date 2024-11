České hory lákajú na novinky: Skipasy za nezmenené ceny a inovácie pre lyžiarsku sezónu 2024/2025

Česká lyžiarska sezóna 2024/2025 prináša kombináciu osvedčených tradícií a moderných riešení. Návštevníci sa môžu tešiť na novovybudované lanovky, skikrosové trate, ako aj na zlepšené podmienky zasnežovania. Zároveň poteší, že ceny skipasov zostávajú na úrovni minulého roka, pričom vďaka online nákupu môžu lyžiari ušetriť až 30 %. Táto sezóna sľubuje nielen kvalitné zimné športové zážitky, ale aj podporu udržateľnosti a inovatívneho prístupu českých skiareálov.

Príprava zjazdoviek a nové lanovky

Nedávny prieskum medzi rekreačnými športovcami ukázal, že záujem o lyžovanie a snoubording je stále nadštandardne vysoký. Aj vďaka tohtoročným investíciám sú pripravené nové ubytovacie kapacity v skirezorte Dolná Morava, nová šesťsedačková lanovka s „bublinou“ v Deštnom, nová lanovka bude tiež vo Filipoviciach, pribudli aj skikrosové trate na Dolnej Morave a v Železnej Rude, pohyblivé lyžiarske pásy vo Vítkoviciach a Peci pod Sněžkou. Zásadná časť investícií putuje do vylepšovania systémov na zasnežovanie, do nákupu snežných ratrakov alebo prepájania profilov zjazdových tratí v strediskách.

Kvalitnejšie služby dostanú návštevníci českých hôr aj vďaka novým prevádzkovým budovám a investíciám do zázemia sprievodných služieb. Otvoria sa nové reštaurácie (Dolní Morava) aj menšie gastro prevádzky v skiareáloch Malá Úpa, Rokytnice n. Jizerou. Pokračuje digitalizácia systémov, predovšetkým v oblasti online predaja skipasov, automatických pokladní či rezervácií v požičovniach.

Čeliť výzvam počasia

Skiareály chcú ponúknuť zimné zážitky a lyžovanie v očakávanom rozsahu a maximálnej kvalite napriek výkyvom teplôt. Investujú preto do technológií podporujúcich vyššiu účinnosť, nižšiu spotrebu energií a lepšie hospodárenie s vodou. Ide najmä o výstavbu akumulačných nádrží, nákup nových snežných diel a tyčí, ktoré sú stále účinnejšie a úspornejšie. Len za posledných 10 rokov sa efektivita technického zasnežovania zdvojnásobila, pričom technický sneh neobsahuje nič iné ako vodu a vzduch. Rozširuje sa aj používanie modernej technológie, ktorá pomocou GPS s presnosťou na centimetre meria výšku snehu v konkrétnom mieste, čo umožňuje kvalitnejšie upravovať zjazdové trate, šetriť elektrickú energiu a pohonné hmoty a zároveň šetrnejšie hospodáriť s vodou pri zasnežovaní.

Skiareál Klínovec. Foto: Tomáš Rucký

V českých skiareáloch sa doteraz vybudovalo 40 akumulačných nádrží. Jedna z najnovších, ktorá zakryje aj nové parkovisko, teraz vzniká v Čiernej Hore-Peci. Výstavbou ďalších by sa získala až polovica celkového množstva vody potrebnej na technické zasnežovanie. To by umožnilo včasný štart zimných sezón a malo pozitívny vplyv na fungovanie celých horských stredísk. „V zahraničí sú akumulačné nádrže bežné, v Česku sa však schvaľovanie ich výstavby bez objektívnych príčin spomaľuje alebo úplne zastavuje. Už niekoľko rokov hovoríme, že nefinančná podpora v podobe lepšieho prístupu k posudzovaniu a povoľovaniu investičných projektov a stavieb je to, čím by český štát skiareálom a horským regiónom pomohol najviac,“ komentuje situáciu Libor Knot, riaditeľ Asociácie horských stredísk.

Sedačková lanovka v Klínovci: Cesta k zasneženým dobrodružstvám. Foto: Tomáš Rucký

Lyžiari a snoubordisti chcú vo svojom koníčku pokračovať

Výskum ukázal, že 82 % aktívnych lyžiarov chce rozsah svojich aktivít v budúcich rokoch zachovať, alebo dokonca zvýšiť. Tieto dva postoje najčastejšie deklarovali lyžiari či snoubordisti z vekovej skupiny 15 -21 rokov, ktorá má pred sebou najviac rokov aktívneho života. V najstaršej vekovej skupine 44 – 55 rokov chce až 58 % chodiť na lyže či snoubord rovnako ako doteraz, čo je medzi skúmanými vekovými skupinami suverénne najväčší podiel.

„Pre české skiareály sú to jasné signály, že záujem o rekreačné zjazdové lyžovanie aj snoubording medzi Čechmi je vysoký, dopyt po službách lyžiarskych areálov bude pokračovať, a preto dáva zmysel čeliť výzvam, aby sme milovníkom zimných športov umožnili tieto aktivity prevádzkovať,“ hovorí Katarína Neumannová, prezidentka AHS.

Centrum Buková hora. Foto: Tomáš Rucký

Dobrá správa o cenách

Rovnako ako v predchádzajúcej sezóne si dve tretiny stredísk udržali minuloročné ceny skipasov. Pri online nákupe je možné ušetriť až tridsať percent vďaka princípu tzv. letenkových cien. „Stále viac českých skiareálov používa plávajúce ceny skipasov. Nákup z domu ušetrí čas a peniaze, prevádzkovatelia navyše dokážu lepšie regulovať množstvo lyžiarov na zjazdovkách,“ hovorí Libor Knot, riaditeľ AHS.

Pobyt návštevníkov – najlepšia odmena

„České hory ponúkajú nielen skvelé podmienky pre zimné športy, ale aj jedinečnú atmosféru a zázemie, ktoré ocenia rodiny s deťmi aj náročnejší návštevníci. Aktuálne kampane CzechTourism zamerané na domáce aj zahraničné publikum zdôrazňujú, že naše hory sú ľahko dostupné, menej preplnené a ideálne pre aktívny odpočinok. Hlavnou myšlienkou je ukázať, že každé české horské stredisko má čo ponúknuť – od modernej infraštruktúry cez atraktívne lyžiarske trate až po pokoj a čerstvý vzduch, ktorý tak chýba v mestskom prostredí,“ hovorí riaditeľ Českej centrály cestovného ruchu CzechTourism František Reissmüller a dodáva: „Pripravené sú aj Jeseníky, ktoré napriek nedávnym povodniam vítajú návštevníkov a dokazujú, že horské strediská dokážu čeliť výzvam vďaka dlhodobým investíciám do moderných technológií a udržateľnosti. Nielen tam, ale pre všetky české hory platí, že vaša návšteva má zmysel – podporíte daný región a zároveň si odnesiete zážitky, ktoré vás nabijú energiou na dlhé týždne dopredu.”

Aktuálne informácie o českých horách záujemcovia nájdu na portáli holidayinfo.cz, kde sa okrem množstva snehu a kilometrov upravených zjazdových tratí môžu pozrieť na webkamery z horských stredísk.