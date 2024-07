Tipy na výlety Stredné Čechy: Unikátne miesta, ktoré sa oplatí objaviť

Tajomný hrad, ktorý stráži bránu do pekiel, najstaršia pivnica v Európe, čarovné zámky a mestá, rodný dom významného českého skladateľa či prekliaty hrad lúpežníckych rytierov ponúkajúci nezabudnuteľné výhľady, kde sa nakrúcali kultové filmy a rozprávky. To všetko a omnoho viac skrývajú Stredné Čechy.

Stredné Čechy sú bohaté na historické pamiatky, malebné krajiny a tajomné miesta, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť. Ak plánujete dovolenku v roku 2024, určite nezmeškajte tieto unikátne zákutia. Ponúkame vám tipy na výlety, ktoré vám prinesú nezabudnuteľné zážitky a objavenie skrytých pokladov Stredných Čiech.

Prekliaty hrad Kokořín – miesto, kde sa nakrúcajú rozprávky a kultové filmy

Hrad Kokořín je opradený legendami o lúpežných rytieroch a prekliatí. Po tridsaťročnej vojne ho totiž cisár Ferdinand zaradil medzi „prekliate“ hrady, ktoré sa nemohli opravovať. Nachádza sa v nádhernom prírodnom prostredí CHKO Kokořínsko, asi 17 km od mesta Mělník. Tento hrad ponúka návštevníkom nezabudnuteľné výhľady na okolité lesy a skaly. Kokořín slúžil ako strážny hrad, ktorý chránil obchodnú cestu vedúcu údolím pod ním a nikdy nebol dobytý aj vďaka ťažko prístupnému terénu.

Prechádzka po hradbách a návšteva hradnej veže vám umožní cítiť sa ako v stredoveku. Nakrúcalo sa tu množstvo rozprávok, ako je napríklad princ Bajaja, Princezná Fantaghiro, Korunný princ, Z rozprávky do rozprávky či niekoľko celovečerných filmov – Útek za slobodou, Prezidentova dcéra, Návštevníci 3 s nezabudnuteľným Jeanom Renom v úlohe stredovekého rytiera Godefroya de Montmiraila.

Hrad Kokořín sa objavuje aj v kultovej rozprávke Princezná so zlatou hviezdou na čele. Konkrétne v scéne, kde vojaci volajú kuchára, aby sa dostavil pred princa. Kokořín je ideálnym miestom pre rodinné výlety a romantické prechádzky. Presvedčte sa na vlastné oči.

Záhadný hrad Houska vás prevedie peklom

Hrad Houska je jedným z najtajomnejších hradov v Českej republike. Podľa legendy stráži bránu do pekiel. Nikto presne nevie, kedy a prečo bol tento hrad postavený, čo pridáva na jeho mystike. Podľa povestí je to vraj preto, aby strážil bránu do pekiel, ktorá sa údajne nachádza pod hradnou kaplnkou. Hrad je zachovalý a ponúka návštevníkom fascinujúci pohľad do histórie. Prehliadka hradu vám odhalí množstvo zaujímavostí a povestí spojených s týmto miestom. Navštívte hrad Houska a odhaľte jeho tajomstvá. Dokonca sa tu môžete i ubytovať. A pre tých, ktorí chcú prejsť peklom je tu unikát v podobe ručne vyrezávaného mechanického pekla. Ide o dielo inšpirované Danteho Božskou komédiou, ktoré je dvanásť metrov dlhé a dva metre vysoké.

Mesto i zámok Mělník a vínne pivnice Jiřího Lobkowicza

Milovníci histórie, vzácnych expozícií a lahodných vín by nemali obísť mesto Mělník. Ide o kráľovské mesto s bohatou históriou a množstvom zaujímavostí. Dominantou mesta je zámok Mělník, ktorý vznikol na základoch pevnosti z čias Přemysla Otakara II. Zámok slúžil ako sídlo ovdovelých českých kráľovien i princezien a nesie znaky všetkých stavebných slohov od románskeho po barokový. Za zmienku stojí Veľký sál s unikátnou zbierkou máp všetkých európskych miest 17. storočia a tiež nádherný Koncertný sál, v ktorom sa dnes konajú slávnostné galavečery, akcie a plesy.

V meste nájdete tiež kostol sv. Petra a Pavla s rozsiahlymi kostnicami, gotickú vežu Pražskej brány a Vrázovu vyhliadku s nádherným výhľadom na sútok Labe a Vltavy. Nezabudnite navštíviť vínne pivnice Jiřího Lobkowicza, jedného z posledných predstaviteľov českého šľachtického rodu Lobkowicz, ktorý zámok Mělník získal v rámci reštitúcie späť a zrekonštruoval. „V zámockých pivniciach sa robí víno 1100 rokov. Túto tradíciu sem priniesla svätá Ľudmila v 9. storočí a rozhodol som sa v nej pokračovať,“ hovorí knieža Jiří Lobkowicz, ktorý okrem českých viníc vlastní i vinice vo Francúzsku.

Môžete tu ochutnať miestne vína zo slávnych viníc svätej Ľudmily. Zámocké pivnice sú zo 14. storočia. Ide o jedinečné priestory, ktoré dýchajú históriou. Nachádza sa tu i najstaršia vínna pivnica v Európe, ktorá pochádza z 10. storočia.

Zámok Nelahozeves so vzácnymi zbierkami kníh, nábytku a obrazov

Asi 35 km severne od Prahy na ľavom brehu Vltavy nájdete krásny renesančný zámok Nelahozeves. Tento zámok s priľahlým parkom je ideálnym miestom pre turistov a dejiskom rôznych podujatí. Stála prehliadka interiérov vám umožní nahliadnuť do života šľachtickej rodiny Lobkowiczových v 19. storočí.

Zámok Nelahozeves ukrýva vzácne zbierky obrazov, nábytku či kníh. Zámocká knihovňa obsahuje napríklad okrem bežných kníh i unikátnu dendrologickú knihovňu, ktorá sa nachádza iba na troch miestach v rámci Česka. Dendrologická knihovňa bola v 19. storočí módnym trendom šľachty a obsahuje zbierku zvláštnych kníh, ktoré sa podobajú herbárom. Väzba jednotlivých kníh je z kôry stromu a vo vnútri namiesto strán nájdete jednotlivé časti daného stromu, ako sú šišky, semená, vetvičky a podobne.

Zaujímavosťou zámku sú tiež drevené nočné hodiny, do vnútra ktorých sa dávala na noc sviečka, aby obyvatelia zámku mohli vidieť koľko je hodín. Originálne exponáty takýchto nočných hodín existujú v rámci Európy len tri, keďže často dochádzalo k požiarom.

V blízkosti zámku stojí za návštevu aj rodný dom slávneho skladateľa Antonína Dvořáka, ktorý ponúka expozíciu jeho života a diela.

Kráľovské husitské mesto Slaný a jedna z najväčších zbierok soľničiek

Stredoveké mesto Slaný je známe svojou husitskou minulosťou a množstvom historických pamiatok. Medzi najväčšie atrakcie patrí zbierka soľničiek, ktorá je jednou z najväčších na svete. Bola založená v roku 2011 a v súčasnosti tu nájdete viac ako 4200 soľničiek z Čiech i zo zahraničia. Expozícia soľničiek je dostupná po celý rok v Informačnom centre mesta Slaný. Vstupné do expozície sa neplatí.

Prehliadka mesta vás prevedie jeho bohatou históriou a zaujímavými miestami. Slaný je ideálnym cieľom pre milovníkov histórie a kultúry. Nachádza sa tu i divadlo, v ktorom Karel Gott v 70. rokoch nakrúcal legendárny televízny program s názvom Spieva Karel Gott.

Počas potuliek po meste Slaný a jeho okolí sa môžete ubytovať v štvorhviezdičkovom hoteli Hejtmanský dvůr, ktorý ponúka znamenitú kuchyňu, wellness a pohodlné ubytovanie. Hotel sa nachádza v historickom centre mesta Slaný a pýši sa výbornou polohou 20 km od Prahy a medzinárodného letiska Ruzyně.

Stredné Čechy ponúkajú množstvo fascinujúcich miest, ktoré stojí za to objaviť. Užite si nezabudnuteľné výlety plné histórie, prírodných krás a tajomných zákutí či už v susedných Čechách, alebo kdekoľvek na svete.