Česko smúti za významnou umelkyňou, nečakene zomrela hviezda RockOpery

Pražské divadlo RockOpera prišlo o výraznú osobnosť. Vo veku 58 rokov zomrela v utorok herečka, divadelná režisérka a choreografka Irina Andreeva. Podľa portálu TV Joj Noviny.sk sa posledné mesiace trápila s vážnou chorobou. Ani to jej však nebránilo, aby naďalej účinkovala v divadle.

„Bola esenciou divadla svojej doby. Odišla slobodná, silná a po vlastnej vôli. Tí, ktorí ste ju poznali zblízka i zďaleka, spomeňte si, prosím. Posledné rozlúčenie bude v RockOpera Praha, ktorá pre ňu bola v posledných rokoch domovom,“ uviedlo k jej odchodu divadlo.

Irina Andreeva začala svoju kariéru v ruskom Čeljabinsku, kde študovala divadelnú réžiu. Odišla do Petrohradu, kde pôsobila v divadelnej skupine DO-THEATRE. Odtiaľ šla do Prahy a spolupracovala so skupinou Derevo.

V roku 1993 sa rozhodla založiť spolu so Štěpánom Janákom skupinu fyzického divadla Teatr Novogo Fronta, vďaka ktorej získali medzinárodné uznanie inscenáciou Vremja Durak. Vyučovala v Berlíne v Die Etage a v mnohých ďalších. V Prahe pôsobila v Teatr Novogo Fronta a tiež v divadle RockOpera Praha. Viac si o jej živote prečítajte na stránke Noviny.sk.