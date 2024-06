Budú premiér, prezident aj predseda parlamentu lepšie chránení? Vláda sa chystá zaoberať návrhmi tzv. lex atentátu

Vláda sa na svojom rokovaní v stredu bude zaoberať balíkom prvých návrhov legislatívnych zmien po streľbe na premiéra Roberta Fica v Handlovej. Ide o takzvaný lex atentát, ktorý by mal zaistiť bezpečnosť trom najvyšším ústavným činiteľom. Informovala o tom TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

Na júnové zasadnutie Národnej rady SR by sa tak podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka mohli dostať prvé návrhy. Ďalšie zmeny by mala vláda prerokúvať vo vlnách, ktoré budú nadväzovať na závery vyšetrovania atentátu.

„Prídeme legislatívne s tým, čo som dlhšie avizoval, a to je bývanie troch najvyšších ústavných činiteľov. To legislatívne upravíme, aby to nebolo nejako voľne dávané, aby to bola mandátová povinnosť. Rovnako prídeme s nejakými zmenami, aby to bolo smerované, to zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR a potom je množstvo opatrení, ktoré sú technické,“ ozrejmil minister vnútra.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka je za to, aby sa takáto legislatíva prijímala po konzultácii s opozíciou.

„Ja by som chcel apelovať na vládnych predstaviteľov, aby akúkoľvek legislatívu, ktorá sa prijíma v súvislosti s atentátom konzultovala aj s predstaviteľmi opozície, s expertami z opozičných strán, či už na bezpečnosť, na hybridné hrozby alebo na otázku nenávisti v online priestore. Poďme to urobiť spoločne a poďme to po konsenze prijať 150 hlasmi Národnej rady,“ reagoval Šimečka.