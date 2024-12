Budú na budúci rok predčasné voľby? V koalícii si myslia, že je to možné

Pôjdeme na budúci rok znovu k hlasovacím urnám? Túto otázku ešte na sneme strany Smer-SD v polovici novembra pripustil premiér Robert Fico, teraz tento vývoj označil za pravdepodobný pre portál 360 aj predseda zdravotníckeho parlamentného výboru Vladimír Baláž, tiež z najsilnejšej koaličnej strany. Nevylučujú to ani ďalší členovia koaličných strán, podľa ktorých termín na rozhodnutie ako ďalej, má byť začiatok februára.

Rebeli nechcú povaliť vládu, ale …

Problémy vo vládnej koalícii, ktoré nechcú nazvať krízou, čoraz viac nastoľujú otázku, či sa dá takto vládnuť ďalšie tri roky. Nevyhnutných 76 hlasov v parlamente sa dosahuje horko-ťažko iba pri hlasovaniach o vopred dohodnutých zákonoch, kým tie, ktoré sa schvaľujú v skrátenom legislatívnom konaní, bez riadneho prerokovania v poslaneckých kluboch vládnej koalície, narážajú na problémy. Boli sme svedkami, keď sa viaceré koaličné návrhy presunuli na februárovú schôdzu, lebo zhoda medzi vládnymi poslancami nebola.

Najprv svoj hlas zdvihli poslanci okolo Rudolfa Huliaka, čo vyvolalo veľký rozruch vo vládnych kruhoch. K tomu sa neskôr pridali aj niektorí poslanci z Hlasu-SD, ktorí nesúhlasia s tým, aby stláčali tlačítka tak, ako sa im prikáže zhora, aj keď nesúhlasia s niektorými koaličnými návrhmi. Od problému so zákonom o športe z dielne SNS to pokračovalo s návrhom opatrení v súvislosti s výpoveďami lekárov, ale aj s nesúhlasom so spôsobom fungovania rezortu kultúry. Dokonca uviedli, že ministerka Martina Šimkovičová má u niektorých z nich už „červenú kartu“. Všetci však zhodne tvrdia, že ich snahou nie je povaliť vládu, ale len požiadavka na normálne fungovanie koalície, kde sa bude každého hlas počúvať.

Fico už stráca trpezlivosť

Po vystúpení Samuela Migaľa, kde verejne uviedol príčiny svojej nespokojnosti, určite spozornel aj premiér Robert Fico. Ten sa dlho tváril, že jeho do toho nič, ale vývoj udalostí ukázal, že je ohrozené už samotné fungovanie koalície a tým aj vlády, a preto zvažuje, čo robiť. Jednou z možností sú aj predčasné voľby, otázne je však kto by ich inicioval.

Dvaja poslanci vládnej koalície z rozličných strán pre Webnoviny.sk sa zhodli, že termín na riešenie je začiatok februára, keď má pokračovať zasadanie Národnej rady. Ak sa vraj dovtedy nenájde riešenie s rebelmi, musí nastať nejaká zmena, možno aj predčasné voľby, lebo takto sa vládnuť nedá. Huliakovcom sa ponúkajú niektoré posty, ale zatiaľ nie aj ministerstvo, a predpokladajú, že sa tam nejaká dohoda nájde.

Oveľa väčší problém je skupina poslancov okolo Migaľa. Tam sa ťažko môže hľadať riešenie ponukou nejakých postov, lebo nejde o osobnú nespokojnosť s postavením, ale o celkový spôsob fungovania koalície. Podľa jedného z oslovených poslancov tam už v komunikácii medzi niektorými poslancami verejne padajú slová, ktoré sa veľmi podobajú obdobiu vlády Igor Matoviča.

Otázka predčasných volieb je podľa poslancov krajné riešenie, ale nie aj nemožné. Jeden z nich predpokladá, že Fico sa s tým nebude ponáhľať. Ešte stále sa neurobila zmena v niektorých zložkách orgánov činných v trestnom konaní a u neho vraj pravdepodobne neustále vládne strach, že ak by nebol premiérom, mohol by mu niekto zaklopať na dvere a zobrať so sebou na políciu, hoci aj bezdôvodne.

Nie celej opozícii vyhovujú predčasné voľby

Opozícia by samozrejme mala tlieskať pri možnosti predčasných volieb, lebo snaha každej opozície je prevziať raz moc. Tentoraz však určite u niektorých táto možnosť vyvoláva oprávnený strach. Nad nimi stále stojí hrozba, že sa do parlamentu vôbec nedostanú a iba po roku stratia svoje teplé miestečko na hradnom vŕšku. S týmto musia počítať aj nespokojní poslanci z vládnej koalície, lebo ťažko by si vydobyli opätovné zvolenie do parlamentu.

Veľký strach z predčasných volieb má iste aj vládna SNS, ktorej preferencie sa často objavujú pod hranicou zvoliteľnosti. Možno toto bude najväčšou motiváciou urobiť nejaké, aj keď bolestivé ústupky, len aby sa dosiahla dohoda a zachovalo miesto v zákonodarnom zbore aj nasledovné tri roky.

Pripomíname, že voľby sa podľa zákona môžu konať najmenej 110 dní od ich vyhlásenia, takže je to možné až niekde ku koncu prvého polroka 2005.